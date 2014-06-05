＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ６月５日―１２日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ５日（木） 米：5月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） 0600 独：4月鉱工業受注（経済技術省） （前月比、％） 1.3 -2.8 0900 ユーロ圏：4月小売売上高（統計局） （前月比、％） 0.1 0.3 （前年比、％） N/A 0.9 1130 米：5月米企業人員削減数（チャレンジャー社） （1000人） N/A 40.298 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （5／31までの週、1000件） 310 300 ６日（金） 0600 独：4月鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） 0.4 -0.5 0600 独：4月貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） 152 148 0645 仏：4月貿易収支（税関） （10億ユーロ） N/A -4.9 0830 英：４月貿易収支（国立統計局） （10億ポンド） -8.65 -8.478 1230 米：５月雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、1000人） 218 288 （民間部門雇用者数増減、1000人） 210 273 （失業率、％） 6.4 6.3 1900 米：4月米消費者信用残高（ＦＲＢ） （前月比増、10億ドル） 15.50 17.53 ８日（日） 中国：5月貿易統計（税関当局） 輸出（前年比、％） 6.6 0.9 輸入（前年比、％） 6.1 0.8 貿易収支（10億ドル） 22.6 18.45 ９日（月） なし １０日（火） 0130 中国：5月ＣＰＩ（国家統計局） （前年比、％） 2.4 1.8 （前月比、％） N/A -0.3 0130 中国：5月ＰＰＩ（国家統計局） （前年比、％） -1.5 -2.0 0645 仏：４月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） N/A -0.7 0830 英：4月鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A 2.3 0830 英：4月製造業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 3.3 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1400 米：4月卸売在庫（商務省） （前月比、％） N/A 1.1 １０─１５日に発表 中国：5月マネーサプライＭ２伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 13.1 13.2 中国：5月新規融資（中国人民銀行） （１０億元） 750 775 中国：5月融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） N/A 13.7 １１日（水） 0830 英：2─4月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） （％） N/A 6.8 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1800 米：5月財政収支（財務省） （10億ドル） N/A 106.9 １２日（木） 0130 豪：5月雇用統計（連邦統計局） 就業者数増減（前月比、万人） N/A 1.42 失業率（％） N/A 5.8 0530 仏：5月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） （ＥＵ基準、前月比、％） N/A 0.0 （ＥＵ基準、前年比、％） N/A 0.8 0900 ユーロ圏：4月鉱工業生産（統計局） （前月比、％） N/A -0.3 （前年比、％） N/A -0.1 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （6／7までの週、1000件） N/A N/A 1230 米：5月小売売上高（商務省） （前月比、％） 0.4 0.1 （自動車除く／前月比、％） 0.3 0.0 1230 米：5月輸出入物価（労働省） （輸入物価／前月比、％） N/A -0.4 （輸出物価／前月比、％） N/A -1.0 1400 米：4月企業在庫（商務省） （前月比、％） N/A 0.4 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━