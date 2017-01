アジア通貨動向（5日）＝ＥＣＢの利下げ観測受け上昇

[シンガポール 5日 ロイター] - アジア通貨市場では、欧州中央銀行(ECB )がこの日の理事会でデフレ対策のため政策金利を引き下げるとの観測を受けて、大半の アジア新興国通貨が上昇している。フィリピンペソは同国中銀からのタカ派的発言を受け て買われた。 台湾ドル とウォン は、輸出企業の決済需要が上昇要因。 マレーシアリンギ も高い。ECBの利下げ観測を受けて、資金が同国に流入 するとの見方からカストディアンの銀行や銀行間市場の投機筋が買いを入れている。 ただアナリストの間では、ECBの決定が市場予想ほどアグレッシブでなかった場合 は、アジア通貨に失望売りが出るとの見方もある。サムスン・フューチャーズ(ソウル) のリサーチ部門代表、Jeong My-young氏は「アジア通貨はすでに流動性上昇への期待を織 り込んで買われてきたため、市場予想と一致した場合は若干の調整が入る可能性もある」 との見方を示した。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.48 102.76 +0.27 Sing dlr 1.2571 1.2581 +0.08 Taiwan dlr 30.039 30.102 +0.21 Korean won 1021.10 1023.10 +0.20 Baht 32.68 32.67 -0.03 Peso 43.80 43.88 +0.18 Rupiah 11885.00 11885.00 +0.00 Rupee 59.29 59.33 +0.07 Ringgit 3.2315 3.2385 +0.22 Yuan 6.2541 6.2504 -0.06 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.48 105.28 +2.73 Sing dlr 1.2571 1.2632 +0.49 Taiwan dlr 30.039 29.950 -0.30 Korean won 1021.10 1055.40 +3.36 Baht 32.68 32.86 +0.55 Peso 43.80 44.40 +1.36 Rupiah 11885.00 12160.00 +2.31 Rupee 59.29 61.80 +4.23 Ringgit 3.2315 3.2755 +1.36 Yuan 6.2541 6.0539 -3.20