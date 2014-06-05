〔表〕ＥＣＢ経済見通し（インフレ・ＧＤＰ）

［フランクフルト ５日 ロイター］ - ５日発表された欧州中央銀行（ＥＣＢ）スタッフによる経済 見通しは以下の通り。 （カッコ内は３月時点での見通し。単位は年平均％） 2014 2015 2016 ＥＵ基準ＣＰＩ（ＨＩＣＰ）0.6 - 0.8 (0.7 - 1.3) 0.5 - 1.7 (0.6 - 2.0) 0.6 - 2.2 (0.7 - 2.3) 食品・エネルギー除く 1.0 (1.1) 1.2 (1.4) 1.5 (1.7) 実質ＧＤＰ 0.6 - 1.4 (0.8 - 1.6) 0.6 - 2.8 (0.4 - 2.6) 0.5 - 3.1 (0.7 - 2.9) 民間消費 0.7 (0.7) 1.5 (1.2) 1.6 (1.4) 政府消費 0.4 (0.4) 0.4 (0.4) 0.4 (0.7) 総固定資本形成 1.7 (2.1) 3.1 (2.7) 3.5 (3.7) 輸出（モノ・サービス） 3.6 (3.6) 4.8 (4.7) 5.3 (5.1) 輸入（モノ・サービス） 3.6 (3.5) 4.8 (4.7) 5.5 (5.2) ＜予測の前提＞（５月１４日までの市場価格動向に基づく） ＊ＥＵＲＩＢＯＲ３カ月物金利<0#FEI:>平均は、２０１４年が０．３％、１５年が０．３％、１６年が ０．４％。前回は１４年が０．３％、１５年が０．４％、１６年が０．８％。 ＊１０年物ユーロ圏政府債 名目利回りは、１４年が２．４％、１５年が２．６％、１６年 が３．０％。前回は１４年が２．８％、１５年が３．２％、１６年が３．６％。 ＊為替レートは、ユーロ／ドル が１４年、１５年、１６年ともに１．３８ドル。前回は１．３６ ドル。ユーロの実効為替レート は、１４年が２．６％上昇、１５年が０．１％上昇、１６年 が変わらず。前回は１４年が１．６％上昇、１５年と１６年は変わらず。 ＊原油平均価格 は、１４年が１０７．２ドル、１５年が１０２．２ドル、１６年が９８．２ド ル。前回は１４年が１０５．８ドル、１５年が１０１．１ドル １６年が９６．９ドル。 ＊非エネルギー商品価格の平均年間変化率（米ドル建て）は、１４年が０．３％上昇、１５年が１．７ ％上昇、１６年が４．６％上昇。前回は１４年が２．５％下落、１５年が３．１％上昇 １６年が４．８％ 上昇。