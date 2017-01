UPDATE 2-米金融・債券市場＝米国債価格上昇、ＥＣＢ利下げ受け

(レートを更新しました) [ニューヨーク 5日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 98*27.50=3.4362% 前営業日終盤 98*23.00=3.4438% 10年債 米東部時間16時58分 99*08.50=2.5842% 前営業日終盤 99*02.50=2.6058% 5年債 米東部時間17時05分 99*13.00=1.6245% 前営業日終盤 99*10.00=1.6442% 2年債 米東部時間14時53分 99*31.50=0.3829% 前営業日終盤 99*30.50=0.3987% 5日の米金融・債券市場では、米国債価格が上昇、利回りは低下した。欧州中央銀行 (ECB)はこの日の理事会で利下げと一連の追加支援策を決定した。 ECBは主要政策金利のリファイナンス金利を0.1%ポイント引き下げ、過去最低 となる0.15%としたほか、中銀預金金利をゼロ%からマイナス0.10%に引き下 げ た。マイナス金利の導入は初めて。さらに金融機関を対象とした期間4年・4000 億ユ ーロ(5448億6000万ドル)の資金供給オペ実施や、固定金利でのオペ全額 供給の 継続、証券市場プログラム(SMP)の不胎化オペ停止、中小企業への支援を目 的とした 資産担保証券(ABS)買い切りオペに向けた準備を行うことも決定した。 米国債はECBの発表当初、独連邦債の下げにつられて値下がりしていたが、その後 値を戻した。市場では「世界的なすう勢として、各中銀とも予見し得る将来のデフレ回避 に向け積極的な金融政策にコミットしていることがうかがえる」(チャールズ・シュワブ の債券ストラテジスト、キャシー・ジョーンズ氏)との指摘が聞かれた。 指標10年債 は7/32高。利回りは2.58%。 ECBの発表前、国債相場が値上がりしていたことについて、複数の市場参加者は、 前日の海外市場で本邦勢によるおう盛な買いが入ったためと説明した。 市場では、翌6日の5月米雇用統計に関心が移っている。非農業部門の雇用者数は今 回、21万8000人の伸びが見込まれている。 FRBはこの日、2022年から2024年に償還を迎える国債25億1000万ド ルを買い入れた。 Tボンド先物9月限 は8/32高の135━13/32。 Tノート先物9月限 は6.50/32高の124━16.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 13.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 8.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 11.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -1.50 (-0.25)