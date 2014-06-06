ソウル株式市場＝休場、取引再開は週明け9日

［ソウル ６日 ロイター］ - 総合株価指数 前営業日比 出来高概算 前営業日終値 1995.48 13.08安 2.11億株 ６日のソウル株式市場は忠霊記念日のため休場。取引再開は週明け９日。 総合株価指数 総合株価指数の業種別指数 出来高上位２０傑 値上がり率上位２０傑 値下がり率上位２０傑 値上がり幅上位２０傑 値下がり幅上位２０傑 市場サマリー <0#KS:> ＫＯＳＰＩ─２００指数先物 ＫＯＳＰＩ─２００指数 店頭株市場のコスダック指数 <0#KS:> ＫＯＳＰＩ─２００指数先物 その他の関連データ・ニュース 世界の株価指数 アジア通貨動向 東南アジア株式市場 中国・香港株式市場 台湾株式市場 シドニー株式市場 アジア株式市場サマリー ＮＹ市場サマリー 欧州市場サマリー 欧州市場サマリー