UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（6日）＝4本、151億7646万円

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(設定額を追加しました) ［東京 ６日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 女性活力日本株ファンド ＢＮＹメロン・アセット・マネジメント・ジャパン 設定上限額：１０００億円 設定額：１億３３４８万円 販売会社：エース証券、丸八証券 欧州不動産戦略ファンド（３カ月決算型）／（年１回決算型） ＜愛称：ＯＨ！シャンゼリゼ＞ みずほ投信投資顧問 設定上限額：各５００億円 設定額：（３カ月決算型）８１億９０８６万円／（年１回決算型）５８億４８１４万円 販売会社：みずほ証券 しんきんＪＰＸ日経４００オープン しんきんアセットマネジメント投信 設定上限額：１０００億円 設定額：１０億０３９５万円 販売会社：信金中央金庫
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