ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。

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Saturday, 07 June, 2014-------------------------------------- All Day マレーシア国王誕生日 - 0400 米：4月米消費者信用残高（ＦＲＢ） - Sunday, 08 June, 2014-------------------------------------- 1100 中国：5月貿易統計 - Monday, 09 June, 2014-------------------------------------- Time Unknown 日本：５月景気ウォッチャー調査（内閣府） - 0850 １─３月期GDP２次速報（内閣府） - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(５月中:指定報告機関ベース) - 0850 日本：５月貸出・預金動向（日銀） - 0850 日本：４月経常収支 - 1030 日本：三菱ケミカルＨＤ 事業説明会 - 1400 日本：5月消費動向調査（内閣府） - 1500 日本：５月景気ウォッチャー調査（内閣府） -

1530 日本：経団連会長会見 - 2210 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁講演（フロリダ州パームビーチ） - 米経済と金融政策について Tuesday, 10 June, 2014-------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 中国：5月マネーサプライＭ２ 、人民元建て新規融資（中国人民銀行） - 10─15日に発表予定

All Day ゲーム見本市「Ｅ３(Electronic entertainment expo)」（ロサンゼルス、12日まで） - 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 -

0230 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が講演（グアテマラシティ） - 0850 日本：4月第３次産業活動指数（経済産業省） - 0850 日本：５月マネーストック（日銀） - 1030 中国：5月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） - 1030 日本：流動性供給入札 - 1030 日本：２０年利付国債（６月債)の発行予定額等 - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1500 日本：5月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - 1545 仏：４月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） - 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - 1730 英：4月鉱工業生産（国立統計局） - 1730 英：4月製造業生産（国立統計局） - 1800 イタリア：第1四半期ＧＤＰ改定値 - 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2300 米：4月卸売在庫（商務省） - Wednesday, 11 June, 2014-------------------------------------- 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0200 米：財務省3年債入札 - 0850 日本：4─6月法人企業景気予測調査 - 0850 日本：５月企業物価指数（日銀） - 1000 日本：５月ビール系飲料課税出荷数量

1000 日本：税制調査会総会

1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1730 英：2─4月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 12 June, 2014-------------------------------------- Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 - All Day 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 - 0200 米：財務省10年債入札 - 0300 米：5月財政収支（財務省） - 0850 日本：4月機械受注（内閣府） - ](予測中央値：前月比─11.9％） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) -

1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 豪：5月雇用統計（連邦統計局） - 1030 日本：５年利付国債の入札発行 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：５年利付国債の入札結果 - 1430 仏：5月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 1500 日本：5月投信概況 - 1500 独：5月卸売物価指数（連邦統計庁） - １２─１７日に発表 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 1800 ユーロ圏：4月鉱工業生産（統計局） - 2130 米：5月小売売上高（商務省） - 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2130 米：5月輸出入物価（労働省） - 2300 米：4月企業在庫（商務省） - Friday, 13 June, 2014-------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 日本：日銀金融政策決定会合・２日目 - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0000 米：財務省インフレ指数連動30年債入札条件 - 0200 米：財務省30年債入札 -

1330 日本：３月鉱工業生産確報（経産省）） - 1430 中国：５月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） - 1500 独：5月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - 1800 ユーロ圏：第1四半期雇用統計 - 1800 ユーロ圏：4月貿易収支（統計局） - 2130 米：5月卸売物価指数（労働省） - 2255 米：6月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - Monday, 16 June, 2014-------------------------------------- 1400 日本：６月金融経済月報（日銀） - 1800 ユーロ圏：５月消費者物価指数改定値（統計局） - 2130 米：6月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - 2200 米：4月対米証券投資（財務省） - 2215 米：5月設備稼働率（ＦＲＢ） - 2215 米：5月鉱工業生産（ＦＲＢ） - 2300 米：６月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - Tuesday, 17 June, 2014-------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（１８日まで） - 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1000 トヨタ株主総会

1030 豪：中銀理事会議事録 - 1730 英：５月消費者物価指数（国立統計局） - 1730 英：５月生産者物価指数（国立統計局） - 1800 独：６月景気期待指数（ＺＥＷ） - 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2130 米：5月消費者物価指数（労働省） - 2130 米：5月住宅着工件数（商務省） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 18 June, 2014-------------------------------------- Time Unknown タイ：中銀金融政策決定会合 - 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0850 日本：５月貿易統計（財務省） - 0850 日本：金融政策決定会合の議事要旨（５／２０・２１分、日銀） - 0850 日本：１─３月資金循環統計（日銀） - 1030 中国：５月新築住宅価格 - 1100 豪：スティーブンス中銀総裁が講演（カナダ・オンタリオ） - 1730 英：６月中銀金融政策委員会の議事録 - 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2130 米・第1・四半期経常収支（米商務省） - Thursday, 19 June, 2014-------------------------------------- Time Unknown ユーロ圏：財務相会合（ルクセンブルク） -

Time Unknown フィリピン：中銀金融政策決定会合 - 0300 米：連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） - 0330 米：ＦＲＢ議長の会見 - 0830 日本：６月ロイター短観 - 1030 日本：森本日銀審議委員講演（秋田） - 1400 日本：森本日銀審議委員会見（秋田） -

1400 日本：4月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - 1730 スイス：金融政策発表 - 1730 英：５月小売売上高（国立統計局） - 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2300 米：6月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 2300 米：5月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - Friday, 20 June, 2014-------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米・ニュージーランド首脳会談（ワシントン） - Time Unknown ＥＵ財務相理事会（ルクセンブルク） - 0000 米：財務省2年・変動利付2年・5年・7年債入札条件 - 0000 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0200 米：財務省インフレ指数連動30年債入札 - 0700 日本：６月ロイター企業調査 - 1500 独：５月生産者物価指数（連邦統計庁） - 1536 日本：黒田日銀総裁あいさつ（全国信用金庫大会） - 1700 ユーロ圏：４月経常収支（ＥＣＢ） - Monday, 23 June, 2014-------------------------------------- 1045 中国：６月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） - 1500 日本：黒田日銀総裁講演（経済同友会） - 1700 ユーロ圏：6月サービス部門ＰＭＩ速報値 - 1700 ユーロ圏：6月総合ＰＭＩ速報値 - 1700 ユーロ圏：6月製造業ＰＭＩ速報値 - 2300 米：5月中古住宅販売（全米リアルター協会） - Tuesday, 24 June, 2014-------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） - エコノミッククラブの朝食会で 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1700 独：6月ＩＦＯ業況指数 - 2000 トルコ：中銀金融政策決定会合 - 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2200 米：4月住宅価格指数（連邦住宅金融局） -

2200 米：4月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 - 2300 米：5月新築１戸建て住宅販売（商務省） - 2300 米：6月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - Wednesday, 25 June, 2014-------------------------------------- 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0030 米：財務省52週間物ＴＢ入札 - 0200 米：財務省2年債入札 - 0850 日本：５月企業向けサービス価格指数 - 1500 独：7月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - 1500 独：5月独輸入物価（連邦統計庁） - 25─30日に発表

1500 独：5月小売売上高（連邦統計庁） - 25─30日に発表 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2130 米：5月耐久財受注（商務省） - 2130 米：第1・四半期ＧＤＰ確報値（商務省） - 2130 米：第1・四半期企業利益改定値（商務省） -

2245 米：6月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） - Thursday, 26 June, 2014-------------------------------------- Time Unknown ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、27日まで） - 0200 米：財務省変動利付2年債入札 - 0200 米：財務省5年債入札 - 1730 英：第1・四半期経常収支（国立統計局） -

1730 英：第1・四半期ＧＤＰ確報値（国立統計局） - 1830 英：金融安定報告書（中銀） - カーニー総裁が記者会見 2130 米：5月個人所得・消費支出（商務省） - 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 27 June, 2014-------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、最終日） - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0200 米：財務省7年債入札 - 0205 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） - 金融政策と所得の不平等について 0830 日本：５月完全失業率（総務省） - 0830 日本：５月家計調査（日銀） - 0830 日本：５月有効求人倍率（厚生労働省） - 1545 仏：5月消費支出（ＩＮＳＥＥ） -

1545 仏：第1・四半期ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） - 1800 ユーロ圏：6月景況感・業況感指数（欧州委員会） -

2100 独：6月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - 2255 米：6月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - Monday, 30 June, 2014-------------------------------------- 1230 日本：６月国際投資戦略調査 - 2245 米：6月シカゴ地区購買部協会景気指数 -