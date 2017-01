アジア通貨動向（6日）＝大半が上昇、ＥＣＢの金融緩和や人民元高が支援

[シンガポール 6日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半が上昇。欧州中央 銀行(ECB)が予想通り金融緩和を決めたことで、アジア市場に資金が一層流入すると の期待感が高まった。人民元高も支援材料になった。 中国人民銀行(中央銀行)が前営業日比で元高方向に設定したこの日の人民元の対ド ル基準値の変化率は、単日としては1月初旬以降で最大だった。これを受けて、人民元C NY=CFXSが上昇した。 マレーシアリンギ が堅調。ECBの追加緩和決定でリスク志向が高まったう え、マレーシアの4月の貿易統計が良好だったことも支援材料になった。ただ、米雇用統 計の発表を控え、一部で利益確定の動きもみられた。 タイバーツ はオフショアファンドの需要で約2週間ぶり高値。投機筋が買い を入れ、フィリピンペソ も上昇した。 トレーダーやアナリストは、ECBによる一段の金融緩和を背景に、新興アジアの市 場では高利回りを模索する動きが続く可能性が高いと指摘。一方、一部の国では資本流入 で生じるボラティリティの高まりを抑制するために外為当局が介入し、ECBの金融緩和 の恩恵を十分には受けられない恐れもあるという。 週間ベースでは、ルピーが0.2%安。上昇抑制のための中銀介入が見受けられた。 韓国でも、当局介入を背景にウォン が小幅安となった。 *0420GMT(日本時間午後1時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.34 102.42 +0.07 Sing dlr 1.2524 1.2524 +0.00 Taiwan dlr 30.023 30.088 +0.22 Korean won 1020.00 1020.50 +0.05 Baht 32.54 32.67 +0.40 Peso 43.68 43.82 +0.31 Rupiah 11835.00 11850.00 +0.13 Rupee 59.19 59.33 +0.24 Ringgit 3.2150 3.2285 +0.42 Yuan 6.2516 6.2548 +0.05 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.34 105.28 +2.87 Sing dlr 1.2524 1.2632 +0.86 Taiwan dlr 30.023 29.950 -0.24 Korean won 1020.00 1055.40 +3.47 Baht 32.54 32.86 +0.98 Peso 43.68 44.40 +1.64 Rupiah 11835.00 12160.00 +2.75 Rupee 59.19 61.80 +4.41 Ringgit 3.2150 3.2755 +1.88 Yuan 6.2516 6.0539 -3.16 *韓国の金融市場は休場