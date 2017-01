米金融・債券市場＝米国債価格下落、来週の国債入札を前に手控え

[ニューヨーク 6日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 98*25.50=3.4396% 前営業日終盤 98*27.50=3.4362% 10年債 米東部時間17時05分 99*05.00=2.5968% 前営業日終盤 99*08.50=2.5842% 5年債 米東部時間17時05分 99*09.25=1.6494% 前営業日終盤 99*13.00=1.6245% 2年債 米東部時間17時05分 99*30.00=0.4068% 前営業日終盤 99*31.50=0.3829% 6日の米金融・債券市場では、米国債価格が下落、利回りは上昇した。来週行われる 国債入札を前に買いが手控えられた。ただ、欧州で債券利回りが低下するにつれ、米債券 の投資妙味は比較的増すことから、一方的な下げとはならなかった。 来週の国債入札は、10日に280億ドルの3年債、11日に210億ドルの10年 債、12日に130億ドルの30年債入札が実施される。 クレディスイス(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、マイケル・チャン氏は「前 日の欧州中央銀行(ECB)理事会は、予想通り利下げが行われ、追加緩和もハト派的だ ったことで、欧州債や世界各国の債券には好材料だ」と述べた。 指標10年債 は3/32安。利回りは2.60%。一時2.53%まで 低下した。 米経済は回復の勢いが増す兆候も見られる一方で、欧州周辺国など他の債券利回りは 低下していることから、米国債には引き続き投資妙味があるとみられている。 朝方発表された5月の米雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比21万7000人 増と、4月の強い伸びからは鈍化したものの、4カ月連続で景気回復の節目とされる20 万人増を維持し、米経済が年初の寒波の影響から脱していることを示した。 失業率は6.3%と、前月から横ばい。また求職をあきらめた人や、正社員としての 就職を望みながらもパートタイム就労にとどまっている就業者を含む不完全雇用者の比率 は12.2%と、2008年10月以来の低水準となった。 Tボンド先物9月限 は1/32安の135━12/32。 Tノート先物9月限 は5/32安の124━11.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 13.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 8.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 11.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.00 (-0.50)