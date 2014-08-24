UPDATE 1-ＩＭＭ通貨先物、投機筋のドル買い越しが約2年ぶり高水準

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(内容を追加しました) ［２２日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨 先物の非商業（投機）部門の取組（８月１９日までの週）によると、投機筋のドルの買い 越し幅が過去２年あまりで最高となった。 ドルの主要６通貨（円、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対 する取組高は３０４億ドルの買い越し。これは２０１２年６月以来の高水準。前週は２７ ０億ドルの買い越しだった。 住宅関連指標など、米経済指標が良好な内容だったことが背景とみられる。 ＩＭＭ通貨先物の非商業（投機）部門の取組は以下のとおり。 円 19Aug2014 week Prior week Long 17,976 12,518 Short 105,247 93,615 Net -87,271 -81,097 ユーロ 19Aug2014 week Prior week Long 56,774 51,596 Short 195,599 177,613 Net -138,825 -126,017 ポンド 19Aug2014 week Prior week Long 72,230 65,348 Short 58,943 46,549 Net 13,287 18,799 スイスフラン 19Aug2014 week Prior week Long 6,174 5,247 Short 21,666 22,606 Net -15,492 -17,359 カナダドル 19Aug2014 week Prior week Long 41,844 44,053 Short 34,563 26,055 Net 7,281 17,998 豪ドル 19Aug2014 week Prior week Long 65,747 54,691 Short 29,173 25,145 Net 36,574 29,546 メキシコペソ 19Aug2014 week Prior week Long 56,207 51,933 Short 43,800 51,974 Net 12,407 -41 ニュージーランドドル 19Aug2014 week Prior week Long 16,796 17,913 Short 4,764 4,484 Net 12,032 13,429
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