〔今週の主要材料〕海外市場

［東京 ２５日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９ 時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【８月２５日―２９日の海外経済指標】 ２５日（月） 0800 独：8月ＩＦＯ業況指数 （業況指数） 107.0 108.0 （現況指数） 112.0 112.9 （期待指数） 102.0 103.4 1345 米：8月総合ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） N/A 60.6 （7月改定） 1345 米：8月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） 59.5 60.8 （7月改定） 1400 米：7月新築１戸建て住宅販売（商務省） （年率、100万戸） 0.430 0.406 ２６日（火） 0930 南アフリカ：第2・四半期ＧＤＰ 1145 米：週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） 1230 米：7月耐久財受注（商務省） （前月比、％） 6.9 1.7 （輸送機器除く／前月比、％） 0.6 1.9 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） 0.5 3.3 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） 1300 米：6月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 （季調済前月比、％） 0.0 -0.3 （季調前前月比、％） 1.0 1.1 （前年比、％） 8.5 9.3 1300 米：6月住宅価格指数（連邦住宅金融局） （前月比、％） N/A 0.4 1400 米：8月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） （指数） 89.0 90.9 ２７日（水） 0600 独：7月独輸入物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） -0.1 0.2 （前年比、％） -1.3 -1.2 0600 独：9月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） （指数） 9.0 9.0 1100 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） ２８日（木） 0700 スペイン：第2四半期ＧＤＰ改定値 0755 独：8月独雇用統計（連邦雇用庁） （失業者数増減・季調済／1000人） -5 -12 （失業者数・季調前／100万人） N/A 2.9 （失業率・季調済／％） 6.7 6.7 0800 ユーロ圏：7月Ｍ3（ＥＣＢ） （前年比、％） 1.5 1.5 0900 ユーロ圏：8月景況感・業況感指数（欧州委員会） （業況感指数） 0.10 0.17 （景況感指数） 101.5 102.2 1200 独：8月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） （前月比、％） 0.0 0.3 （前年比、％） 0.8 0.8 ＥＵ基準（前月比、％） 0.0 0.3 （前年比、％） 0.8 0.8 （7月改定値） 1230 米：第2・四半期企業利益速報値 （前期比、％） 8.5 -13.0 （Ｑ1改定） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （8/23までの週、1000件） 300 298 1230 米：第2・四半期ＧＤＰ改定値 （前期比年率、％） 4.0 4.0 デフレーター 2.0 2.0 （速報値） 1400 米：7月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） （指数） N/A 102.7 （前月比、％） 0.6 -1.1 ２９日（金） 0600 独：7月小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） 0.1 1.3 （前年比、％） N/A 0.4 0900 ユーロ圏：7月失業率（統計局） （％） 11.5 11.5 0900 ユーロ圏：8月消費者物価指数速報値（統計局） （前年比、％） 0.3 0.4 （7月改定値） 1000 イタリア：第2・四半期ＧＤＰ改定値 1200 ブラジル：第2・四半期ＧＤＰ 1200 インド：4─6月期ＧＤＰ 1230 米：7月個人所得・消費支出（商務省） （個人所得／前月比、％） 0.3 0.4 （個人消費支出／前月比、％） 0.2 0.4 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.2 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.1 1345 米：8月シカゴ地区購買部協会景気指数 （指数） 56.0 52.6 1355 米：8月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 （指数） 80.2 79.2 （速報値） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【８月２５日―３１日の海外経済指標の海外行事予定】 ２５日（月） All Day 英：バンクホリデー 休場 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２６日（火） Time Unknown アルバッハ経済会議（ウィーン、２９日まで） ロシア大統領、ウクライナ大統領がＥＵ高官と会談（ミンスク） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1700 米：財務省2年債入札 ２７日（水） 1100 トルコ：中銀金融政策決定会合 1700 米：財務省変動利付2年債入札 1700 米：財務省5年債入札 ２８日（木） Time Unknown トルコ：エルドアン氏が大統領就任 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1700 米：財務省7年債入札 ２９日（金） Time Unknown ＥＵ非公式外相理事会（３０日まで、ミラノ） ３０日（土） Time Unknown ＥＵ非公式首脳会議 ３１日（日） All Day インドのモディ首相が来日（９月３日まで） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━