＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ８月２５日―９月１日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ２５日（月） 0800 独：8月ＩＦＯ業況指数 （業況指数） 107.0 108.0 （現況指数） 112.0 112.9 （期待指数） 102.0 103.4 1345 米：8月総合ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） N/A 60.6 （7月改定） 1345 米：8月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） 59.5 60.8 （7月改定） 1400 米：7月新築１戸建て住宅販売（商務省） （年率、100万戸） 0.430 0.406 ２６日（火） 0930 南アフリカ：第2・四半期ＧＤＰ 1145 米：週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） 1230 米：7月耐久財受注（商務省） （前月比、％） 6.9 1.7 （輸送機器除く／前月比、％） 0.6 1.9 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） 0.5 3.3 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） 1300 米：6月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 （季調済前月比、％） 0.0 -0.3 （季調前前月比、％） 1.0 1.1 （前年比、％） 8.5 9.3 1300 米：6月住宅価格指数（連邦住宅金融局） （前月比、％） N/A 0.4 1400 米：8月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） （指数） 89.0 90.9 ２７日（水） 0600 独：7月独輸入物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） -0.1 0.2 （前年比、％） -1.3 -1.2 0600 独：9月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） （指数） 9.0 9.0 1100 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） ２８日（木） 0700 スペイン：第2四半期ＧＤＰ改定値 0755 独：8月独雇用統計（連邦雇用庁） （失業者数増減・季調済／1000人） -5 -12 （失業者数・季調前／100万人） N/A 2.9 （失業率・季調済／％） 6.7 6.7 0800 ユーロ圏：7月Ｍ3（ＥＣＢ） （前年比、％） 1.5 1.5 0900 ユーロ圏：8月景況感・業況感指数（欧州委員会） （業況感指数） 0.10 0.17 （景況感指数） 101.5 102.2 1200 独：8月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） （前月比、％） 0.0 0.3 （前年比、％） 0.8 0.8 ＥＵ基準（前月比、％） 0.0 0.3 （前年比、％） 0.8 0.8 （7月改定値） 1230 米：第2・四半期企業利益速報値 （前期比、％） N/A -13.0 （Ｑ1改定） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （8/23までの週、1000件） 300 298 1230 米：第2・四半期ＧＤＰ改定値 （前期比年率、％） 4.0 4.0 デフレーター 2.0 2.0 （速報値） 1400 米：7月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） （指数） N/A 102.7 （前月比、％） 0.6 -1.1 ２９日（金） 0600 独：7月小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） 0.1 1.3 （前年比、％） N/A 0.4 0900 ユーロ圏：7月失業率（統計局） （％） 11.5 11.5 0900 ユーロ圏：8月消費者物価指数速報値（統計局） （前年比、％） 0.3 0.4 （7月改定値） 1000 イタリア：第2・四半期ＧＤＰ改定値 1200 ブラジル：第2・四半期ＧＤＰ 1200 インド：4─6月期ＧＤＰ 1230 米：7月個人所得・消費支出（商務省） （個人所得／前月比、％） 0.3 0.4 （個人消費支出／前月比、％） 0.2 0.4 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.2 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.1 1345 米：8月シカゴ地区購買部協会景気指数 （指数） 56.0 52.6 1355 米：8月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 （指数） 80.2 79.2 （速報値） ９月１日（月） 0100 中国：8月製造業ＰＭＩ（国家統計局） N/A 51.7 0145 中国：8月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 0600 独：第2・四半期ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） （前期比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 0.8 （速報値） 0800 ユーロ圏：8月製造業ＰＭＩ改定値 （指数） N/A 50.8 （速報値） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━