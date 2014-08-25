26日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議は取り止め 0850 ７月企業向けサービス価格指数（日銀） 1030 ４０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 １０年利付国債（９月債）の発行予定額等（財務省） 1245 ４０年利付国債の入札結果（財務省） 1330 ドン・キホーテグループ 事業説明会 1400 大塚ホールディングス 第２次中期経営計画説明会 1515 ４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1700 月例経済報告関係閣僚会議：終了後に８月月例経済報告公表 1740 甘利経済再生相会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２５日（月） 英：バンクホリデーで休場 フィリピン：祝日で休場 0800 独：8月ＩＦＯ業況指数 1345 米：8月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） 1345 米：8月総合ＰＭＩ速報値（マークイット） 1400 米：7月新築１戸建て住宅販売（商務省） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２６日（火） Time Unknown アルバッハ経済会議（ウィーン、２９日まで） ベルカ・ポーランド中銀総裁、リーカネン・フィンランド中銀総裁、 ノボトニー・オーストリア中銀総裁が講演予定 ロシア大統領、ウクライナ大統領がＥＵ高官と会談（ミンスク） 米：7月住宅着工許可件数改定値（商務省） 0930 南アフリカ：第2・四半期ＧＤＰ 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：7月耐久財受注（商務省） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：6月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 1300 米：6月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 1400 米：8月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1700 米：財務省2年債入札 ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q2 2015 Best Buy Co., Inc.