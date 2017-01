アジア通貨動向（25日）＝ルピア主導で下落、全般的なドル高で

[シンガポール 25日 ロイター] - 25日のアジア新興国通貨は、インドネシ アルピア主導で下落。先週のジャクソンホール会議で、米連邦準備理事会(FRB)のイ エレン議長が、他の中銀総裁と比べてタカ派的だったと受け止められたことから、ドルが 全般的に買われた。 ルピア は月末を控えた企業のドル需要を背景に下落。インドネシアの経常赤 字や財政赤字をめぐる懸念も根強い。 韓国ウォンは前週まで3週間連続で上昇していたため、海外ファンドから利食い売り が出た。 ドル指数 は主要6通貨のバスケットに対し上昇、約1年ぶりの高水準をつけた 。 イエレンFRB議長は22日、慎重に利上げ開始時期を見極めていく必要があるとす る一方、金融緩和措置の持続可能性をめぐる一部のFRB当局者の懸念に理解を示した。 アナリストらによると、市場関係者の間ではイエレン氏の発言を受けて早期利上げ観 測が高まった。 クレディ・アグリコルCIBは顧客向けノートで「投資家は量的緩和(QE)の終了 後に利上げが続き、アジア通貨市場から資金が流出することを真剣に懸念し始めるだろう 」と指摘している。 *0405GMT(日本時間午後1時05分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 104.21 103.92 -0.28 Sing dlr 1.2508 1.2492 -0.13 Taiwan dlr 29.976 30.020 +0.15 Korean won 1019.90 1017.70 -0.22 Baht 32.01 31.93 -0.25 *Peso 43.84 43.84 +0.00 Rupiah 11710.00 11675.00 -0.30 Rupee 60.47 60.47 +0.00 Ringgit 3.1670 3.1610 -0.19 Yuan 6.1518 6.1529 +0.02 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 104.21 105.28 +1.02 Sing dlr 1.2508 1.2632 +0.99 Taiwan dlr 29.976 29.950 -0.09 Korean won 1019.90 1055.40 +3.48 Baht 32.01 32.86 +2.66 Peso 43.84 44.40 +1.28 Rupiah 11710.00 12160.00 +3.84 Rupee 60.47 61.80 +2.21 Ringgit 3.1670 3.2755 +3.43 Yuan 6.1518 6.0539 -1.59 *フィリピンの金融市場は祝日のため休場。