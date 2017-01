UPDATE 2-米金融・債券市場＝小幅高、ＥＣＢ追加緩和観測でユーロ圏国債に連れ高

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 25日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時04分 99*27.00=3.1330% 前営業日終盤 99*11.00=3.1590% 10年債 米東部時間17時05分 99*29.50=2.3838% 前営業日終盤 99*24.00=2.4033% 5年債 米東部時間17時05分 99*25.50=1.6680% 前営業日終盤 99*26.50=1.6614% 2年債 米東部時間16時56分 99*31.75=0.5040% 前営業日終盤 100*00.50=0.4919% 25日の米金融・債券市場では、薄商いの中、国債価格が小幅高となった。欧州中央 銀行(ECB)の追加緩和期待を背景に、ユーロ圏国債の利回りが軒並み過去最低を更新 、米国債もユーロ圏国債に追随する格好となった。 ドラギECB総裁は前週末22日、ユーロ圏のインフレが一段と鈍化するようであれ ば、あらゆる手段を講じて対応する用意があると表明。市場関係者の間では、ECBが資 産買い入れなどの刺激策に着手する可能性があるとの受け止め方が広がった。 午後終盤の取引で、指標10年債 は3/32高。利回りは2.40%と 、前週末終盤の2.41%から低下した。 また4カ月連続の低下となった独IFO業況指数や、政権内の意見の対立からフラン ス内閣が総辞職したことで、「一部で安全資産への逃避買いが出た」(ストーン・マッカ ーシー・リサーチ・アソシエーツの債券アナリスト、ジョン・カナバン氏)という。 市場では、一連の国債入札を前に、26日発表の7月の米耐久財受注に注目が集まっ ている。 米財務省は今週、26日に290億ドルの2年債、27日に350億ドルの5年債、 28日に290億ドルの7年債の入札を実施する。また27日には130億ドルの2年物 変動利付債(FRN)入札も実施の予定。 この日は英市場がバンクホリデーの祝日で休場だったことに加え、米国も来週9月1 日のレーバーデーの連休を控えており、商いは低調だった。 Tボンド先物9月限 は9/32高の140─23/32。 Tノート先物9月限 は2/32高の125─30.50/32。 <ドルスワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 22.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 19.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 13.75 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 13.75 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -2.50 (-0.75)