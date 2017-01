〔情報ＢＯＸ〕Ｓ＆Ｐ500が初の2000台　騰落率ランキング

[25日 ロイター] - 25日の米株式市場でS&P総合500 種指数が一時、初めて2000台に乗せた。2009年3月9日の終値 676.53から3倍近くに跳ね上がったことになる。 同指数採用銘柄の騰落率上位10銘柄と下位10銘柄は以下の通り (2009年3月の終値ベース安値からの騰落率)。 <上位10銘柄> (%) Regeneron Pharma +2,648.3 Wyndham Worldwide +2,466.1 Under Armour +2,170.74 CBS Corp +1,857.9 Seagate Tech +1,822.5 Gannett Co +1,641.03 Pioneer Natural +1,587.85 Resources Priceline +1,530.3 Keurig Green +1,506.3 Mountain Genworth Financial +1,425.3 <下位10銘柄> (%) First Solar -35.0 Newmont Mining -30.2 Peabody Energy -27.2 Exelon Corp -26.1 Staples Inc -25.19 Transocean Ltd -23.7 Diamond Offshore -15.6 Drilling People's United -13.8 Financial FirstEnergy Corp -10.0 Avon Products -6.8 出所:トムソン・ロイター