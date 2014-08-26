27日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 原子力規制委員会 1600 総合資源エネルギー調査会建築材料等判断基準ワーキンググループ（第４回） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Time Unknown 米：7月住宅着工許可件数改定値（商務省） Time Unknown アルバッハ経済会議（ウィーン、２９日まで） ベルカ・ポーランド中銀総裁、リーカネ ン・フィンランド中銀総裁、ノボトニー・オーストリア中銀総裁が講演予定 Time Unknown 海外主要企業決算発表予定 26 Aug BMO Q2 2015 Best Buy Co., Inc. Aug 26 Agricultural Bank of China 1288.HK 6-mth results Aug 26 Air China Limited 0753.HK 6-mth results Time Unknown ロシア大統領、ウクライナ大統領がＥＵ高官と会談（ミンスク） Time Unknown 日ＡＳＥＡＮ経済相会合（ネピドー） Time Unknown ＡＳＥＡＮプラス３経済相会合（ネピドー） 0930 南アフリカ：第2・四半期ＧＤＰ 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1200 ハンガリー：中銀金利決定 1230 米：7月耐久財受注（商務省） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：6月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 1300 米：6月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 1400 米：8月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1700 米：財務省2年債入札 Wednesday, 27 August, 2014 Time Unknown 海外主要企業決算発表予定 27 Aug BMO Q2 2014 Tiffany & Co. Aug 27 China Life Insurance Co 2628.HK 6-mth results Aug 27 China Telecom 0728.HK 6-mth results Time Unknown 東アジア地域包括的経済連携（ＲＣＥＰ）閣僚会合（ネピドー） 0600 独：7月独輸入物価（連邦統計庁） 0600 独：9月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1100 トルコ：中銀金融政策決定会合 1700 米：財務省変動利付2年債入札 1700 米：財務省5年債入札