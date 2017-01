アジア通貨動向（26日）＝上昇、ＥＣＢが追加緩和との見方強まる

[シンガポール 26日 ロイター] - 26日のアジア新興国通貨は上昇。欧州中 央銀行(ECB)が追加緩和に乗り出すとの見方が強まる中、域内に一段と資金が流入す るとの期待が手掛かり。 サムスン・フューチャーズ(ソウル)の調査部門責任者、Jeong My-young氏は「投資 家はドルの代わりにユーロでのキャリートレードが可能なため、ECBの追加緩和は米国 の利上げによるアジア通貨への潜在的な影響を和らげる可能性がある」と述べた。 韓国ウォン は上昇。輸出業者が月末決済用に買いを入れた。 対円 ではウォンが約6年ぶりの高値圏で推移する中、通貨当局の介入への 警戒が強まった。前日には対円で2008年8月以来の高値をつけた。 台湾ドル が堅調。輸出業者による月末決済用の需要が背景。ただ、トレーダ ーらによると、輸出業者は台湾ドルが割高とみて、一段の上値追いに慎重となっている。 タイバーツ も上昇。トレーダーらによると、リアルマネー筋といったオフシ ョアファンド勢からの需要が高まった。 *0415GMT(日本時間午後1時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.84 104.05 +0.20 Sing dlr 1.2497 1.2500 +0.02 Taiwan dlr 29.968 30.028 +0.20 Korean won 1017.50 1020.20 +0.27 Baht 31.92 31.99 +0.20 Peso 43.81 43.84 +0.06 Rupiah 11714.00 11716.00 +0.02 Rupee 60.53 60.57 +0.07 Ringgit 3.1620 3.1625 +0.02 Yuan 6.1528 6.1550 +0.04 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.84 105.28 +1.38 Sing dlr 1.2497 1.2632 +1.08 Taiwan dlr 29.968 29.950 -0.06 Korean won 1017.50 1055.40 +3.72 Baht 31.92 32.86 +2.94 Peso 43.81 44.40 +1.34 Rupiah 11714.00 12160.00 +3.81 Rupee 60.53 61.80 +2.11 Ringgit 3.1620 3.2755 +3.59 Yuan 6.1528 6.0539 -1.61