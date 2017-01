米金融・債券市場＝小動き、イールドカーブは利食い売りでスティープ化

[ニューヨーク 26日 ロイター] - 30年債 米東部時間15時54分 99*13.00=3.1557% 前営業日終盤 99*27.00=3.1330% 10年債 米東部時間15時54分 99*26.50=2.3944% 前営業日終盤 99*29.50=2.3838% 5年債 米東部時間15時54分 99*27.25=1.6564% 前営業日終盤 99*25.50=1.6680% 2年債 米東部時間15時45分 100*00.25=0.4959% 前営業日終盤 99*31.75=0.5040% 26日の米金融・債券市場では、総じて国債価格が小動きとなった。ただイールドカ ーブのフラット化継続を見込んだ取引を一部で巻き戻す動きが出て、30年債価格は下落 した。 午後終盤の取引で、指標10年債 価格は変わらず、利回りは2.39 %をつけた。 Tボンド先物9月限 は6/32安の140─17/32。 Tノート先物9月限 は2.50/32高の126─1/32。 <ドルスワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 22.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 19.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 13.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 13.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -2.75 (-0.25)