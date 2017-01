UPDATE 2-米金融・債券市場＝小動き、イールドカーブは利食い売りでスティープ化

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 26日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時04分 99*08.50=3.1631% 前営業日終盤 99*27.00=3.1330% 10年債 米東部時間16時56分 99*25.50=2.3980% 前営業日終盤 99*29.50=2.3838% 5年債 米東部時間17時05分 99*26.50=1.6614% 前営業日終盤 99*25.50=1.6680% 2年債 米東部時間15時45分 100*00.25=0.4959% 前営業日終盤 99*31.75=0.5040% 26日の米金融・債券市場では、総じて国債価格が小動きとなった。ただイールドカ ーブのフラット化継続を見込んだ取引を一部で巻き戻す動きが出て、30年債価格は下落 した。 来週9月1日はレーバーデーで休場となるため、連休に合わせ休暇中の市場関係者も 多く、商いは薄かった。 5年物と30年物米国債の利回り格差は、前日つけた5年半ぶりの低水準となる14 3ベーシスポイント(bp)から149bpに拡大した。 キャンター・フィッツジェラルドの金利ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏 は「イールドカーブが2009年1月以来の水準にフラット化しており、一部ではこの取 引を巻き戻す動きが出た」と指摘した。 ユーロ圏の国債利回りはこの日も過去最低近辺で推移し、米国債を支援した。量的緩 和を示唆した前週末のドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁の発言が引き続き材料視された 。 午後終盤の取引で、指標10年債 価格は変わらず、利回りは2.39 %をつけた。 ウクライナ情勢の緊迫化も安全資産としての米国債需要を下支えた。 ロシアはウクライナ東部の親ロ派への支援を否定しているが、ウクライナは、同国東 部で政府軍が拘束したロシア兵のビデオ映像を公開。親ロ派への関与をめぐる両国の対立 が先鋭化した。 9月5日発表の8月の米雇用統計まで、米経済指標の発表は比較的少ないことから、 欧州が市場の方向性を左右する展開となっている。 米財務省が同日実施した290億ドルの2年債では、応札倍率が5月以来の高水準と なる3.48倍となり、堅調な需要を集めた。 27日は350億ドルの5年債と130億ドルの2年物変動利付債(FRN)、28 日は290億ドルの7年債の入札が実施される。 Tボンド先物9月限 は6/32安の140─17/32。 Tノート先物9月限 は2.50/32高の126─1/32。 <ドルスワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 22.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 19.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 13.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 13.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -2.75 (-0.25)