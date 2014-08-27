28日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) （財務省） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 ２年利付国債の入札発行（財務省） 1030 ルネサスエレクトロニクス 先進自動運転支援システム向け半導体 新製品発表 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 ２年利付国債の入札結果（財務省） 1515 ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Wednesday, 27 August, 2014 Time Unknown 海外主要企業決算発表予定 27 Aug BMO Q2 2014 Tiffany & Co. Aug 27 China Life Insurance Co 2628.HK 6-mth results Aug 27 China Telecom 0728.HK 6-mth results Time Unknown 東アジア地域包括的経済連携（ＲＣＥＰ）閣僚会合（ネピドー） 0600 独：7月独輸入物価（連邦統計庁） 0600 独：9月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1100 トルコ：中銀金融政策決定会合 1700 米：財務省変動利付2年債入札 1700 米：財務省5年債入札 Thursday, 28 August, 2014 Time Unknown 海外主要企業決算発表予定 Aug 28 Aluminum Corporation 2600.HK Aug 28 ICBC 1398.HK Time Unknown トルコ：エルドアン氏が大統領就任 0200 フィリピン：第2・四半期ＧＤＰ 0700 スペイン：第2四半期ＧＤＰ改定値 0755 独：8月雇用統計（連邦雇用庁） 0800 ユーロ圏：7月Ｍ3（ＥＣＢ） 0900 ユーロ圏：8月景況感・業況感指数（欧州委員会） 1200 独：8月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） 1230 米：第2・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） 1230 米：第2・四半期企業利益速報値（商務省） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1400 米：7月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1700 米：財務省7年債入札