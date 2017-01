アジア通貨動向（27日）＝ウォン主導で上昇、ＥＣＢの追加緩和観測で

[シンガポール 27日 ロイター] - 27日のアジア新興国通貨は韓国ウォン主 導で上昇。欧州中央銀行(ECB)の追加緩和への期待が強まる中、域内の株式市場が約 7年ぶりの高値水準に上昇したことが背景。 東部証券(ソウル)の通貨・債券アナリスト、Yuna Park氏は、米連邦準備理事会( FRB)から新たな動きがまだ見られないことから、現時点ではECBをめぐる観測が主 要材料だと指摘。「ECBが量的緩和に踏み切れば、対アジア通貨でのユーロのキャリー トレードが増加し、資金流出が相殺される可能性がある」との見方を示した。 韓国ウォン は対ドルで7週間ぶりの高値を付けた。オフショアファンドと 輸出業者の買いが入った。対円 では2008年8月以来の高値となり、これを 受けて通貨当局の介入への警戒が強まっている。 台湾ドル も上昇した。海外人投資家の買いを受けた株高が背景。輸出業者も 月末決済用に買いを入れたが、トレーダーによると規模は大きくなかった。 *0420GMT(日本時間午後1時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.95 104.07 +0.12 Sing dlr 1.2481 1.2496 +0.12 Taiwan dlr 29.945 30.026 +0.27 Korean won 1014.00 1016.80 +0.28 Baht 31.91 31.92 +0.02 Peso 43.69 43.77 +0.19 Rupiah 11705.00 11712.00 +0.06 Rupee 60.47 60.43 -0.05 Ringgit 3.1515 3.1600 +0.27 Yuan 6.1477 6.1523 +0.07 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.95 105.28 +1.27 Sing dlr 1.2481 1.2632 +1.21 Taiwan dlr 29.945 29.950 +0.02 Korean won 1014.00 1055.40 +4.08 Baht 31.91 32.86 +2.99 Peso 43.69 44.40 +1.63 Rupiah 11705.00 12160.00 +3.89 Rupee 60.47 61.80 +2.21 Ringgit 3.1515 3.2755 +3.93 Yuan 6.1477 6.0539 -1.53