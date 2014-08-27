ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 Thursday, 28 August, 2014--------------------------------------------------- Time Unknown トルコ：エルドアン氏が大統領就任 0200 米：財務省変動利付2年債入札 0200 米：財務省5年債入札 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 日本：２年利付国債の入札発行（財務省） 1100 フィリピン：第2・四半期ＧＤＰ 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：２年利付国債の入札結果（財務省） 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1600 スペイン：第2四半期ＧＤＰ改定値 1655 独：8月雇用統計（連邦雇用庁） 1700 ユーロ圏：7月Ｍ3（ＥＣＢ） 1800 ユーロ圏：8月景況感・業況感指数（欧州委員会） 2100 独：8月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） 2130 米：第2・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） 2130 米：第2・四半期企業利益速報値（商務省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2300 米：7月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Friday, 29 August, 2014--------------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown ユーロ圏：非公式外相理事会（ミラノ、３０日まで） All Day インド：祝日で休場 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0200 米：財務省7年債入札 0830 日本：７月完全失業率（総務省） （予測中央値：3.7％） 0830 日本：７月家計調査（総務省）（予測中央値：前年比─３．０％） 0830 日本：７月有効求人倍率（厚生労働省） （予測中央値：1.10倍） 0830 日本：７月全国消費者物価指数（総務省） 予測中央値＋3.3%） 0830 日本：８月東京都区部消費者物価指数（総務省） （予測中央値 ＋2.7％） 0850 日本：7月商業販売統計経産省） （予測中央値：小売業販売額前年比+0.1％） 0850 日本：7月鉱工業生産速報（経産省） （予測中央値：前月比+1.0％） 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1230 日本：８月国際投資戦略調査 1400 日本：7月住宅着工戸数（国交省） （予測中央値：前年比-10.5％） 1500 独：7月小売売上高（連邦統計庁） 1800 ユーロ圏：8月消費者物価指数速報値（統計局） 1800 ユーロ圏：7月失業率（統計局） 1900 イタリア：第2・四半期ＧＤＰ改定値 2100 ブラジル：第2・四半期ＧＤＰ 2100 インド：4─6月期ＧＤＰ 2130 米：7月個人所得・消費支出（商務省） 2245 米：8月シカゴ地区購買部協会景気指数 2255 米：8月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Saturday, 30 August, 2014--------------------------------------------------- Time Unknown ユーロ圏：非公式首脳会議（ブリュッセル） Sunday, 31 August, 2014--------------------------------------------------- All Day インドのモディ首相が来日（９月３日まで） Monday, 01 September, 2014--------------------------------------------------- Time Unknown ブレッド戦略フォーラム（２日まで、スロベニア・リュブリャナ）欧州と世界が直面する問題について討議。欧州各国の首脳級・外相らが参加 All Day 米：レーバーデー休場 All Day マレーシア：独立記念日（8月31日）の振り替え休日休場 1000 中国：8月製造業ＰＭＩ（国家統計局） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定等（財務省） 1045 中国：8月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 1500 独：第2・四半期ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） 1700 ユーロ圏：8月製造業ＰＭＩ改定値 Tuesday, 02 September, 2014--------------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown ブラジル：中銀金融政策会合（３日まで） 0850 日本：4─6月法人企業統計（財務省） 0850 日本：8月マネタリーベース（日銀） 1030 日本：７月毎月勤労統計（厚労省） 1030 豪：第2・四半期経常収支（連邦統計局） 1030 日本：１０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 日本：30年利付国債（９月債）の発行予定額等（財務省） 1245 日本：10年利付国債の入札結果（財務省） 1330 豪：中銀理事会（金利発表） 1445 スイス：第2四半期ＧＤＰ [CHGDPY=ECI 1500 日本：８月国内ユニクロ既存店売上高（ファーストリテイリング） 1515 日本：１０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1800 ユーロ圏：7月生産者物価指数（統計局） 2245 米：8月製造業ＰＭＩ改定値 2300 米：8月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 2300 米：7月建設支出（商務省） Wednesday, 03 September, 2014--------------------------------------------------- Time Unknown 英：中銀金融政策委員会（４日まで） Time Unknown 米：8月自動車販売台数 All Day 日本：日銀金融政策決定会合（１日目） 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1000 中国：8月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 豪：第2・四半期ＧＤＰ（連邦統計局） 1045 中国：8月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 1220 豪：スティーブンス中銀総裁が昼食会で講演（アデレード） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1700 ユーロ圏：8月総合ＰＭＩ改定値 1700 ユーロ圏：8月サービスＰＭＩ改定値 1800 ユーロ圏：7月小売売上高（統計局） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2300 カナダ：中銀金利決定 2300 米：7月製造業新規受注（商務省） 2300 米：7月米耐久財受注改定値（商務省） Thursday, 04 September, 2014--------------------------------------------------- Time Unknown ＥＣＢが単一監督メカニズム（ＳＳＭ）の対象銀行の最終リスト発表４日までに公表の予定 Time Unknown 米：8月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） Time Unknown ブラジル：中銀金利決定発表 現地時間では３日 All Day 日本：日銀金融政策決定会合（２日目） 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0300 米：地区連銀経済報告 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 豪：7月小売売上高（連邦統計局） 1030 豪：7月貿易収支（連邦統計局） 1030 日本：5年率国際（９月債）の発行予定額等（財務省） 1500 独：7月鉱工業受注（経済技術省） 1630 スウェーデン：中銀金融政策発表 2000 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 2030 米：8月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 2045 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） 2115 米：8月全米雇用報告（ＡＤＰ） 2130 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 2130 米：7月貿易収支（商務省） 2130 米：第2・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2245 米：8月総合ＰＭＩ改定値（マークイット） 2245 米：8月サービスＰＭＩ改定値（マークイット） 2300 米：8月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Friday, 05 September, 2014--------------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省３年・１０年・３０年債入札条件 0130 米：メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演（ピッツバーグ） 0715 米：パウエルＦＲＢ理事が講演（ニューヨーク） 1000 米：コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演（モンタナ州ヘレナ） 1245 日本：流動性入札結果（財務省） 1400 日本：7月景気動向指数（内閣府） 1400 日本：９月日銀金融経済月報 1500 独：7月鉱工業生産（経済技術省） 1700 日本：流動性入札において追加発行した国債の銘柄 1800 ユーロ圏：第2四半期ＧＤＰ改定値（統計局） 2130 米：8月雇用統計（労働省） 2300 メキシコ：中銀金利発表 Saturday, 06 September, 2014--------------------------------------------------- 0445 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が講演（ボストン） 2315 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（米フロリダ州アメリアアイランド） Monday, 08 September, 2014--------------------------------------------------- Time Unknown 日本：8月景気ウォッチャー調査（内閣府） Time Unknown 中国：8月貿易統計（税関当局） All Day 中国：中秋節休場 All Day 韓国：秋夕休場 All Day 台湾：中秋節休場 0850 日本：４─６月期ＧＤＰ２次速報（内閣府） 0850 日本：８月貸出・預金動向（日銀） 1500 独：7月貿易収支（連邦統計庁） Tuesday, 09 September, 2014--------------------------------------------------- All Day 韓国：秋夕休場 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：アップルのｉＰｈｏｎｅ関連イベント All Day 香港：中秋節振替休場 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 0400 米：7月消費者信用残高（ＦＲＢ） 0850 日本：7月第３次産業活動指数（経済産業省） 0850 日本：日銀金融政策決定会合議事要旨（８月７、８日分） 1400 日本：8月消費動向調査（内閣府） 1400 日本：8月景気ウォッチャー調査（内閣府） 1500 日本：8月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） 1545 仏：7月貿易収支（税関） 1730 英：7月鉱工業生産（国立統計局） 1730 英：7月製造業生産（国立統計局） 1730 英：7月貿易収支（国立統計局） 2030 米：8月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2300 米：7月求人労働移動調査（労働省） Wednesday, 10 September, 2014--------------------------------------------------- All Day 韓国：秋夕休場 Time Unknown 中国：8月人民元建て新規融資（中国人民銀行） 、マネーサプライＭ２（中国人民銀行） １０─１５日の間に発表予定 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0200 米：財務省3年債入札 0850 日本：7月機械受注（内閣府） 0850 日本：８月企業物価指数（日銀） 1030 日本 岩田日銀副総裁が金沢市で講演 1400 日本 岩田日銀副総裁が金沢市で記者会見 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2300 米：7月卸売在庫（商務省） Thursday, 11 September, 2014--------------------------------------------------- Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 Time Unknown フィリピン：中銀金利決定 0200 米：財務省１０年債入札 0600 ニュージーランド：中銀金融政策決定会合現地時間９月１１日 0850 日本：７─９月法人企業景気予測調査（財務省、内閣府） 1000 マツダ 新型デミオ発表会

1030 中国：8月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） 1500 独：8月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） 1545 仏：8月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） Friday, 12 September, 2014--------------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown ロシア：中銀金利決定 Time Unknown 韓国：中銀金利決定 0000 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 0200 米：財務省３０年債入札 0300 米：8月財政収支（財務省） 1330 日本：３月鉱工業生産確報（経産省） 1500 独：8月卸売物価指数（連邦統計庁） 12─17日の間に発表予定 1505 日本：黒田日銀総裁講演（全編英語、質疑応答なし） 1800 ユーロ圏：第2・四半期就業者数（統計局） 1800 ユーロ圏：7月鉱工業生産（統計局） 2130 米：8月輸出入物価（労働省） 2130 米：8月小売売上高（商務省） 2255 米：9月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 2300 米：7月企業在庫（商務省） Monday, 15 September, 2014--------------------------------------------------- 1800 ユーロ圏：7月貿易収支（統計局） 2130 米：9月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 2215 米：８月設備稼働率（ＦＲＢ） 2215 米：８月鉱工業生産（ＦＲＢ） Tuesday, 16 September, 2014--------------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（１７日まで） 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1030 豪：中銀理事会議事録 1645 日本：黒田日銀総裁が大阪で記者会見 1730 英：8月生産者物価指数（国立統計局） 1800 独：9月景気期待指数（ＺＥＷ） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2130 米：8月卸売物価指数（労働省） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） Wednesday, 17 September, 2014--------------------------------------------------- 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0030 米：財務省52週間物ＴＢ入札 0700 米：7月対米証券投資（財務省） 1730 英：9月の英金融政策委員会の議事録 1730 英：5─7月ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） 1800 ユーロ圏：8月消費者物価指数改定値（統計局） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2130 米・第2・四半期経常収支（米商務省） 2130 米：8月消費者物価指数（労働省） 2300 米・9月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Thursday, 18 September, 2014--------------------------------------------------- Time Unknown ユーロ圏：ＥＣＢ新型長期オペ「ＴＬＴＲＯ」（第1回） All Day 英：スコットランド独立の是非問う住民投票 0300 米：連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 0330 米：ＦＲＢ議長の会見 0830 日本：9月ロイター短観 0850 日本：８月貿易統計（財務省） 0850 日本 ４─６月資金循環統計（日銀） 1535 日本：黒田日銀総裁が全国証券大会であいさつ 1730 英：8月小売売上高（国立統計局） 2130 米：8月住宅着工件数（商務省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2300 米：9月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 Friday, 19 September, 2014--------------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省２・５・７年債入札条件、2年変動利付債入札条件 0100 米：四半期資金循環統計（ＦＲＢ） 0200 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札 0700 日本：9月ロイター企業調査 0915 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（ダラス） 1500 独：8月生産者物価指数（連邦統計庁） 1700 ユーロ圏：7月経常収支（ＥＣＢ） 2300 米：8月景気先行指数（コンファレンス・ボード） Saturday, 20 September, 2014--------------------------------------------------- All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（ケアンズ、２１日まで） All Day ニュージーランド：総選挙 Sunday, 21 September, 2014--------------------------------------------------- All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（ケアンズ、２１日まで） Monday, 22 September, 2014--------------------------------------------------- 2300 米：8月中古住宅販売（全米リアルター協会） Tuesday, 23 September, 2014--------------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 2200 米：7月住宅価格指数（連邦住宅金融局） Wednesday, 24 September, 2014--------------------------------------------------- 2300 米：8月新築１戸建て住宅販売（商務省） Thursday, 25 September, 2014--------------------------------------------------- 0030 米：メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演（クリーブランド） 2130 米：9月耐久財受注（商務省） Friday, 26 September, 2014--------------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 2130 米：第2・四半期ＧＤＰ確報値（商務省） 2130 米：第2・四半期企業利益改定値（商務省） 2255 米：9月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Monday, 29 September, 2014--------------------------------------------------- 2130 米：8月個人所得・消費支出（商務省） 2200 米：エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演（シカゴ） Tuesday, 30 September, 2014--------------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0850 日本：8月鉱工業生産速報（経産省） 0850 日本：8月商業販売統計経産省） 1030 日本：８月毎月勤労統計（厚労省） 1230 日本：９月国際投資戦略調査 1400 日本：8月住宅着工戸数（国交省） 2245 米：9月シカゴ地区購買部協会景気指数 2300 米：9月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）