〔表〕米2年物変動利付債入札の最高落札利回りは0.055％＝財務省

Investing |
［ワシントン ２７日 ロイター］ - 米財務省によると、２年物変動利付債（ＦＲ Ｎ）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 最高落札金利 0.055％ 平均落札金利 0.052％ 最低落札金利 0.040％ 落札価格 100.029221 最高利回り落札比率 9.84％ カバー（応札倍率） 4.38倍 （単位：ドル） 落札総額 13,000,173,900 応札総額 57,001,313,900 競争入札 12,983,360,000 非競争入札 16,813,900 ＮＹ連銀地区落札 0 プライマリーディーラー応札 43,725,000,000 プライマリーディーラー落札 6,516,020,000 直接入札者応札 2,225,000,000 直接入札者落札 424,600,000 間接入札者応札 11,034,500,000 間接入札者落札 6,042,740,000 発行日 2014年8月29日 償還日 2016年7月31日 ＣＵＳＩＰ番号 912828WV8
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
注目の商品
円は最強通貨グループ入り
円は過去２カ月ほど独歩安となっているが、年間では「最強通貨」グループ入りを果たした模様だとＪＰモルガンの佐々木融氏は指摘。 記事の全文
円安黙認は外交成果か
トランプ氏が日本叩きや円安批判を控えているのは幸運ではなく、日本の外交成果かもしれないと野村証券の池田雄之輔氏は指摘。 記事の全文