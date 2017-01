米金融・債券市場＝ユーロ圏国債に追随し利回り低下、月末要因の買いも支援

[ニューヨーク 27日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時23分 100*14.50=3.1016% 前営業日終盤 99*08.50=3.1631% 10年債 米東部時間16時22分 100*05.00=2.3573% 前営業日終盤 99*25.50=2.3980% 5年債 米東部時間16時24分 99*30.25=1.6365% 前営業日終盤 99*26.50=1.6614% 2年債 米東部時間15時10分 99*31.00=0.5157% 前営業日終盤 100*00.25=0.4959% 27日の米金融・債券市場では、国債利回りが低下した。ユーロ圏国債の利回りが軒 並み過去最低を更新する中、米国債も連られる動きとなった。また月末要因の買いも膨ら み、30年債利回りは約1年ぶりの水準に低下した。 午後終盤の取引で、指標10年債 は9/32高。利回りは2.37%と 、前日の2.39%から低下した。 ユーロ圏債券市場では、独10年債 利回りが0.896%に低下し、 過去最低を更新した。 米30年債 は1ポイント高。利回りは3.10%と、2013年5月以 来の水準に低下した。 Tボンド先物9月限 は20/32高の141─5/32。 Tノート先物9月限 は6.50/32高の126─7.50/32。 <ドルスワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 20.00 (-2.25) U.S. 3-year dollar swap spread 19.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 14.25 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 14.25 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -2.25 (+0.50)