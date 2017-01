UPDATE 1-米金融・債券市場＝ユーロ圏国債に追随し利回り低下、月末要因の買いも支援

(内容を追加しました。) [ニューヨーク 27日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 100*12.50=3.1048% 前営業日終盤 99*08.50=3.1631% 10年債 米東部時間17時05分 100*04.00=2.3608% 前営業日終盤 99*25.50=2.3980% 5年債 米東部時間17時03分 99*30.00=1.6382% 前営業日終盤 99*26.50=1.6614% 2年債 米東部時間15時10分 99*31.00=0.5157% 前営業日終盤 100*00.25=0.4959% 27日の米金融・債券市場では、国債利回りが低下した。ユーロ圏国債の利回りが軒 並み過去最低を更新する中、米国債も連られる動きとなった。また月末要因の買いも膨ら み、30年債利回りは約1年ぶりの水準に低下した。 前週末に量的緩和を示唆したドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁の発言に加え、今週 は持ち高調整の買いも債券相場の大きな追い風となっている。 BNPパリバの金利ストラテジスト、アーロン・コーリ氏は「欧州国債の大幅上昇が 米国債の利回りも引き下げている。また今月は四半期定例入札が実施されたことから、月 末要因の買いもかなり活発だ」と指摘した。 午後終盤の取引で、指標10年債 は9/32高。利回りは2.37%と 、前日の2.39%から低下した。 ユーロ圏債券市場では、独10年債 利回りが0.896%に低下し、 過去最低を更新した。 米30年債 は1ポイント高。利回りは3.10%と、2013年5月以 来の水準に低下した。 中期債も月末要因の買いの恩恵を受けた。CIBCの米国債トレーディング部門責任 者、トム・トゥッチ氏は「ここ1カ月に5・7年債がアウトパフォームしていたことから 、同年限の国債がとりわけ買い進まれた」と語った。 ウクライナ情勢も引き続き、安全資産としての米国債需要を支えた。ウクライナとロ シアの両首脳はウクライナ東部の停戦協議の再開で合意したばかりだが、ウクライナはこ の日、ロシア歩兵部隊の兵士とトラックが越境侵入したと明らかにするなど、緊迫した状 況が続いている。 同日実施された350億ドルの5年債入札は、間接入札者の落札比率が52.71% と、 1年1カ月ぶりの高水準となった。 28日は290億ドルの7年債の入札が実施されるほか、第2・四半期の米国内総生 産(GDP)改定値の発表も注目材料だ。 Tボンド先物9月限 は20/32高の141─5/32。 Tノート先物9月限 は6.50/32高の126─7.50/32。 <ドルスワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 20.00 (-2.25) U.S. 3-year dollar swap spread 19.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 14.25 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 14.25 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -2.25 (+0.50)