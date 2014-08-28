〔表〕きょうの投信設定（29日）＝14本

［東京 ２９日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ダイワ外貨建て日本社債ファンド（為替ヘッジあり）２０１４─０８ 大和証券投資信託委託 設定上限額：３００億円 設定額：── 販売会社：大和証券 ダイワ日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）２０１４─０８ 大和証券投資信託委託 設定上限額：２００億円 設定額：── 販売会社：大和証券 成果リレー（ブラジル国債＆Ｊ─ＲＥＩＴ）２０１４─０８ 大和証券投資信託委託 設定上限額：２００億円 設定額：── 販売会社：日の出証券 ニュージーランド債券オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）／（年２回決算型） ニュージーランド債券オープン＜為替アクティブヘッジ＞（毎月分配型））／（年２回決算型） 野村アセットマネジメント 設定上限額：各５００億円 設定額：── 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行 スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）／（１年決算型） 日興アセットマネジメント 設定上限額：各１億円（自己設定） 設定額：── 販売会社：日興アセットマネジメント ＮＢハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド （部分為替ヘッジあり）─予想分配金提示型─／（為替ヘッジなし）─予想分配金提示型─ 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：各１億円（自己設定） 設定額：── 販売会社：大和証券 ニッセイ短期インド債券ファンド（毎月決算型）／（年２回決算型） ニッセイアセットマネジメント 設定上限額：各１００万円 設定額：── 販売会社：内藤証券 ニッセイ・インド厳選株式ファンド ニッセイアセットマネジメント 設定上限額：１００万円 設定額：── 販売会社：内藤証券