29日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0830 ７月完全失業率（総務省）（予測中央値：3.7％） 0830 ７月家計調査（総務省）（予測中央値：前年比-3.0％） 0830 ７月有効求人倍率（厚生労働省）（予測中央値：1.10倍） 0830 ７月全国消費者物価指数(総務省）（予測中央値：＋3.3％） 0830 ８月東京都区部消費者物価指数（総務省）（予測中央値：＋2.7％） 0850 7月商業販売統計経産省 （予測中央値：小売業販売額前年比+0.1％） 0850 7月鉱工業生産速報（経産省） （予測中央値：前月比+1.0％） 1000 閣議・閣議後会見 1030 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1230 ８月国際投資戦略調査 1400 7月住宅着工戸数（国交省） （予測中央値：前年比-10.5％） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Thursday, 28 August, 2014 Time Unknown 海外主要企業決算発表 Aug 28 Aluminum Corporation 2600.HK Aug 28 ICBC 1398.HK Time Unknown トルコ：エルドアン氏が大統領就任 0700 スペイン：第2四半期ＧＤＰ改定値 0755 独：8月雇用統計（連邦雇用庁） 0800 ユーロ圏：7月Ｍ3（ＥＣＢ） 0900 ユーロ圏：8月景況感・業況感指数（欧州委員会） 1200 独：8月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） 1230 米：第2・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） 1230 米：第2・四半期企業利益速報値（商務省） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1400 米：7月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1700 米：財務省7年債入札 Friday, 29 August, 2014 Time Unknown 海外主要企業決算発表予 29-Aug FR BMO HERMES INTERNATIONAL SCA Q2 Aug 29 China Construction Bank 0939.HK 6-mth results Time Unknown ユーロ圏：非公式外相理事会（ミラノ、３０日まで） All Day インド：祝日で休場 0600 独：7月小売売上高（連邦統計庁） 0900 ユーロ圏：8月消費者物価指数速報値（統計局） 0900 ユーロ圏：7月失業率（統計局） 1000 イタリア：第2・四半期ＧＤＰ改定値 1200 ブラジル：第2・四半期ＧＤＰ 1200 インド：4─6月期ＧＤＰ 1230 米：7月個人所得・消費支出（商務省） 1345 米：8月シカゴ地区購買部協会景気指数 1355 米：8月ミシガン大消費者信頼感指数確報値