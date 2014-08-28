＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ８月２８日―９月４日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ２８日（木） 0755 独：8月独雇用統計（連邦雇用庁） （失業者数増減・季調済／1000人） -5 -12 （失業者数・季調前／100万人） N/A 2.9 （失業率・季調済／％） 6.7 6.7 0800 ユーロ圏：7月Ｍ3（ＥＣＢ） （前年比、％） 1.5 1.5 0900 ユーロ圏：8月景況感・業況感指数（欧州委員会） （業況感指数） 0.10 0.17 （景況感指数） 101.5 102.2 1200 独：8月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） （前月比、％） 0.0 0.3 （前年比、％） 0.8 0.8 ＥＵ基準（前月比、％） 0.0 0.3 （前年比、％） 0.8 0.8 （7月改定値） 1230 米：第2・四半期企業利益速報値 （前期比、％） N/A -13.0 （Ｑ1改定） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （8/23までの週、1000件） 300 298 1230 米：第2・四半期ＧＤＰ改定値 （前期比年率、％） 3.9 4.0 デフレーター 2.0 2.0 （速報値） 1400 米：7月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） （指数） N/A 102.7 （前月比、％） 0.5 -1.1 ２９日（金） 0600 独：7月小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） 0.1 1.3 （前年比、％） N/A 0.4 0900 ユーロ圏：7月失業率（統計局） （％） 11.5 11.5 0900 ユーロ圏：8月消費者物価指数速報値（統計局） （前年比、％） 0.3 0.4 （7月改定値） 1000 イタリア：第2・四半期ＧＤＰ改定値 1200 ブラジル：第2・四半期ＧＤＰ 1200 インド：4─6月期ＧＤＰ 1230 米：7月個人所得・消費支出（商務省） （個人所得／前月比、％） 0.3 0.4 （個人消費支出／前月比、％） 0.2 0.4 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.2 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.1 1345 米：8月シカゴ地区購買部協会景気指数 （指数） 56.0 52.6 1355 米：8月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 （指数） 80.1 79.2 （速報値） ９月１日（月） 0100 中国：8月製造業ＰＭＩ（国家統計局） N/A 51.7 0145 中国：8月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 0600 独：第2・四半期ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） （前期比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 0.8 （速報値） 0800 ユーロ圏：8月製造業ＰＭＩ改定値 （指数） N/A 50.8 （速報値） ２日（火） 0130 豪：第2・四半期経常収支（連邦統計局） （１０億豪ドル） N/A -5.7 0900 ユーロ圏：7月生産者物価指数（統計局） （前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A -0.8 1345 米：8月製造業ＰＭＩ改定値 （指数） N/A 58.0 （速報値） 1400 米：8月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） （指数） 56.9 57.1 1400 米：7月建設支出（商務省） （前月比、％） 0.8 -1.8 ３日（水） Time Unknown 米：8月自動車販売台数 0100 中国：8月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） 0130 豪：第2・四半期ＧＤＰ（連邦統計局） （前期比、％） N/A 1.1 （前年比、％） N/A 3.5 0145 中国：8月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 0800 ユーロ圏：8月総合ＰＭＩ改定値 （指数） N/A 52.8 （速報値） 0800 ユーロ圏：8月サービスＰＭＩ改定値 （指数） N/A 53.5 （速報値） 0900 ユーロ圏：7月小売売上高（統計局） （前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 2.4 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1400 米：7月製造業新規受注（商務省） （前月比、％） N/A 1.1 1400 米：7月米耐久財受注改定値（商務省） （耐久財受注／前月比、％） N/A 22.6 （速報値） ４日（木） Time Unknown 米：8月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） 0130 豪：7月小売売上高（連邦統計局） （前月比、％） N/A 0.6 0130 豪：7月貿易収支（連邦統計局） （１０億豪ドル） N/A 1.683 0600 独：7月鉱工業受注（経済技術省） （前月比、％） N/A -3.2 1130 米：8月米企業人員削減数（チャレンジャー社） （1000人） N/A 46.887 1215 米：8月全米雇用報告（ＡＤＰ） （増減、1000人） 208 218 1230 米：7月貿易収支（商務省） （10億ドル） -42.0 -41.5 1230 米：第2・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省） （労働生産性／前期比、年率％） 0.6 0.6 （単位労働コスト／前期比、年率％） 2.5 2.5 （速報値） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1345 米：8月総合ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 58.8 （速報値） 1345 米：8月サービスＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 58.5 （速報値） 1400 米：8月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） （総合指数・ＮＭＩ） 57.8 58.7 （景気指数） N/A 62.4 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━