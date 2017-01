アジア通貨動向（28日）＝フィリピンペソが3週間ぶり高値、強いＧＤＰで利上げ観測

[シンガポール 28日 ロイター] - アジア新興国通貨市場ではフィリピンペソ が対ドルで3週間ぶり高値に上昇。第2・四半期の成長率が予想を上回ったことで、一段 の利上げ観測が出ている。 資本流入で新興国通貨全般に上昇しているが、インドネシアルピア は輸入筋 のドル買いや国内炭鉱への認可取り消しの可能性が嫌気され軟調。 フィリピンペソ は43.55ペソと8月5日以来の高値に上昇した後、月 末のドル需要で押し戻されている。 マニラの国内行トレーダーは「予想を上回る指標によりムーディーズの格上げ観測が 近く出てくる」としたうえで、ペソは43.20ペソまで強含む可能性があるとの見方を 示した。 インドネシア当局はブミ・リソーシズ などの採掘権料の債務がある炭鉱1 7社に対し、契約を取り消す可能性があるとした。OCBC銀行(シンガポール)のエコ ノミストは「石炭はインドネシアの輸出の14%を占めているため、このうち3分の1の 輸出に影響するだけでも、貿易赤字から抜け出せるかどうか問題が出てくる」と述べた。 台湾ドル は外資系金融機関の買いで29.883台湾ドルと8月13日以来 の高値に上昇。月末の決済需要で輸出筋もドルを売った。 タイバーツ は31.79バーツと8月18日以来の高値に上昇。国内銀行の 利食い売りで上値は抑えられた。 *0420GMT(日本時間午後1時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.71 103.88 +0.16 Sing dlr 1.2465 1.2478 +0.10 Taiwan dlr 29.883 29.985 +0.34 Korean won 1013.30 1014.40 +0.11 Baht 31.89 31.92 +0.11 Peso 43.66 43.66 +0.00 Rupiah 11690.00 11680.00 -0.09 Rupee 60.41 60.45 +0.07 Ringgit 3.1460 3.1465 +0.02 Yuan 6.1428 6.1432 +0.01 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.71 105.28 +1.51 Sing dlr 1.2465 1.2632 +1.34 Taiwan dlr 29.883 29.950 +0.22 Korean won 1013.30 1055.40 +4.15 Baht 31.89 32.86 +3.06 Peso 43.66 44.40 +1.68 Rupiah 11690.00 12160.00 +4.02 Rupee 60.41 61.80 +2.30 Ringgit 3.1460 3.2755 +4.12 Yuan 6.1428 6.0539 -1.45