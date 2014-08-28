米金融・債券市場＝価格上昇、ウクライナ情勢や独国債利回り過去最低更新で

［ニューヨーク ２８日 ロイター］ - ３０年債 米東部時間15時55分 100*29.50=3.0776% 前営業日終盤 100*12.50=3.1048% １０年債 米東部時間15時56分 100*11.00=2.3361% 前営業日終盤 100*04.00=2.3608% ５年債 米東部時間15時56分 99*31.25=1.6299% 前営業日終盤 99*30.00=1.6382% ２年債 米東部時間15時37分 99*31.75=0.5039% 前営業日終盤 99*31.00=0.5157% ２８日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇し、３０年債利回りは約１年ぶりの 水準に低下した。ウクライナ情勢の緊迫化で、安全資産としての米国債の投資妙味が増し たほか、独連邦債利回りが再び過去最低を更新したことが追い風となった。 午後終盤の取引で、指標１０年債 は５／３２高。利回りは２．３４％と 、前日の２．３６％から低下した。 ユーロ圏債券市場では、独１０年債 利回りが０．８６７％に低下し、 過去最低を更新した。 米３０年債 は１７／３２高。利回りは３．０７％と、２０１３年５月以 来の水準に低下した。 Ｔボンド先物９月限 は１８／３２高の１４１─２３／３２。 Ｔノート先物９月限 は５．５０／３２高の１２６─１３／３２。 ＜ドルスワップ・スプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.00 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 21.25 (+1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 14.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 15.00 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -1.50 (+0.75)