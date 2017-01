UPDATE 2-米金融・債券市場＝価格上昇、ウクライナ情勢や独国債利回り過去最低更新で

(レートを更新しました。) [ニューヨーク 28日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 100*31.00=3.0752% 前営業日終盤 100*12.50=3.1048% 10年債 米東部時間16時46分 100*10.50=2.3378% 前営業日終盤 100*04.00=2.3608% 5年債 米東部時間17時05分 99*31.00=1.6315% 前営業日終盤 99*30.00=1.6382% 2年債 米東部時間17時05分 99*31.75=0.5039% 前営業日終盤 99*31.00=0.5157% 28日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇し、30年債利回りは約1年ぶりの 水準に低下した。ウクライナ情勢の緊迫化で、安全資産としての米国債の投資妙味が増し たほか、独連邦債利回りが再び過去最低を更新したことが追い風となった。 ウクライナはこの日、ロシアが親ロ派支援に向け、ウクライナ南東部に部隊を進入さ せたと非難した。また北大西洋条約機構(NATO)の軍当局者は1000人以上のロシ ア軍兵士がウクライナ国内で活動しているとの見方を示した。 欧州中央銀行(ECB)が追加緩和策を打ち出すとの期待も独連邦債を支援し、米国 債利回りも連られて低下した。 クレディスイスの金利ストラテジスト、アイラ・ジャージー氏は「現在の市場は欧州 情勢がすべてだ」とし、「米国債は独連邦債の動向次第のようだ」と指摘した。 午後終盤の取引で、指標10年債 は5/32高。利回りは2.34%と 、前日の2.36%から低下した。 ユーロ圏債券市場では、独10年債 利回りが0.867%に低下し、 過去最低を更新した。 米30年債 は17/32高。利回りは3.07%と、2013年5月以 来の水準に低下した。 来週9月5日には8月の米雇用統計が発表される。DAダビッドソンのトレーディン グ部門バイスプレジデント、マリー・アン・ハーリー氏は「(雇用統計は)重要だが、地 政学的動向やECBがどんな行動に出るかに比べれば、重要度は落ちる」と述べた。 第2・四半期の米国内総生産(GDP)改定値の上方修正を受けて、国債利回りが小 幅上昇する場面もあったが、すぐに切り返した。 GDP改定値は前期比年率4.2%増と、速報値の4.0%増から上方修正され、2 013年第3・四半期以来の大きな伸びとなった。 市場関係者によると、今週は月末を控えた持ち高調整の買いが相場の追い風となって いるほか、新発債の消化を支援している。 財務省が実施した290億ドルの7年債入札は堅調な需要を集めた。 Tボンド先物9月限 は18/32高の141─23/32。 Tノート先物9月限 は5.50/32高の126─13/32。 <ドルスワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.00 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 21.25 (+1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 14.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 15.00 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -1.50 (+0.75)