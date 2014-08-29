1日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1020 国庫短期証券の発行予定等（財務省） 1400 ８月新車販売台数（自販連・全軽協） 1500 ソニー・コンピュータエンタテインメント、ＰＳ４国内販売戦略発表会 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Friday, 29 August, 2014 Time Unknown 海外主要企業決算発表予定 29-Aug FR BMO HERMES INTERNATIONAL SCA Q2 Aug 29 China Construction Bank 0939.HK 6-mth results Time Unknown ユーロ圏：非公式外相理事会（ミラノ、３０日まで） All Day インド：祝日で休場 0600 独：7月小売売上高（連邦統計庁） 0900 ユーロ圏：8月消費者物価指数速報値（統計局） 0900 ユーロ圏：7月失業率（統計局） 1000 イタリア：第2・四半期ＧＤＰ改定値 1200 ブラジル：第2・四半期ＧＤＰ 1200 インド：4─6月期ＧＤＰ 1230 米：7月個人所得・消費支出（商務省） 1345 米：8月シカゴ地区購買部協会景気指数 1355 米：8月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Saturday, 30 August, 2014 Time Unknown ユーロ圏：非公式首脳会議（ブリュッセル） All Day インドのモディ首相が来日（９月３日まで） Monday, 01 September, 2014 Time Unknown ブレッド戦略フォーラム（２日まで、スロベニア・リュブリャナ） 欧州と世界が直面す る問題について討議。欧州各国の首脳級・外相らが参加 All Day 米：レーバーデー 休場 All Day マレーシア：独立記念日（8月31日）の振り替え休日 休場 0100 中国：8月製造業ＰＭＩ（国家統計局） 0145 中国：8月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 0600 独：第2・四半期ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） 0800 ユーロ圏：8月製造業ＰＭＩ改定値