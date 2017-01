アジア通貨動向（29日）＝大半が月間ベースで上昇、ＥＣＢ追加緩和への期待で

[シンガポール 29日 ロイター] - 29日のアジア新興国通貨は、ウクライナ 情勢の緊迫化で一部が下落した。ただ、8月月間ベースでみると、欧州中央銀行(ECB )による追加緩和への期待を背景に大半が上昇する見通しだ。 月間の上昇は韓国ウォン とマレーシアリンギ が主導。オフショア ファンド勢が高い利回りを求め買いを入れた。 アナリストらによると、来週にECBが追加緩和を打ち出すと見込まれるため、アジ ア通貨は9月に一段と上昇しそうだ。 北欧系銀行SEB(シンガポール)のアジア戦略部門責任者、ショーン・ヨコタ氏は 「韓国ウォンのトレンドが最も力強く、引き続き買いを入れやすくなっている」と述べた 。 トムソン・ロイターのデータによると、現時点でウォンの8月月間上昇率は対ドルで 1.3%。最も良好なパフォーマンスを見せている。 リンギも月間ベースで1.3%高。堅調な経済成長を受け、追加利上げ期待が高まっ ている。 半面、インドネシアルピア は月間で1.1%安。同国の経常・財政赤字が引 き続き懸念された。 *0440GMT(日本時間午後1時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.79 103.76 -0.03 Sing dlr 1.2482 1.2497 +0.12 Taiwan dlr 29.891 29.965 +0.25 Korean won 1014.40 1014.40 +0.00 Baht 31.94 31.91 -0.09 Peso 43.67 43.71 +0.10 Rupiah 11706.00 11698.00 -0.07 *Rupee 60.50 60.50 +0.00 Ringgit 3.1560 3.1500 -0.19 Yuan 6.1439 6.1446 +0.01 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.79 105.28 +1.43 Sing dlr 1.2482 1.2632 +1.20 Taiwan dlr 29.891 29.950 +0.20 Korean won 1014.40 1055.40 +4.04 Baht 31.94 32.86 +2.88 Peso 43.67 44.40 +1.67 Rupiah 11706.00 12160.00 +3.88 Rupee 60.50 61.80 +2.16 Ringgit 3.1560 3.2755 +3.79 Yuan 6.1439 6.0539 -1.46 *インドの金融市場は祝日のため休場。