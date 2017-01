米金融・債券市場＝一服商状、来週のＥＣＢ理事会に注目

[ニューヨーク 29日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 100*25.50=3.0840% 前営業日終盤 100*31.00=3.0752% 10年債 米東部時間17時05分 100*08.50=2.3448% 前営業日終盤 100*10.50=2.3378% 5年債 米東部時間16時44分 99*31.75=1.6266% 前営業日終盤 99*31.00=1.6315% 2年債 米東部時間16時49分 100*00.50=0.4921% 前営業日終盤 99*31.75=0.5039% 29日の米金融・債券市場では、国債価格がほぼ横ばい。欧州中央銀行(ECB)の 追加緩和観測を背景に今週は買いが優勢だったが、この日は一服商状となった。 来週4日の理事会を控え、ECBが追加緩和を打ち出すかどうかに市場の注目が集ま っている。 米ジャクソンホール講演でのドラギ総裁の発言を受けて、一部ではECBがインフレ 見通しを引き下げ、量的緩和(QE)を実施するのではないかとの見方も浮上した。 一方で、ECBが市場のインフレ指標として注目している、5年後から5年間のイン フレ期待を反映するユーロ圏のブレーク・イーブン・インフレ率(フォワードBEI)は 、依然としてECBの目標とする2%弱の水準近辺にあることなどから、ECBがQE実 施に乗り出す公算は小さいとの指摘も上がっている。 米国債は来週もユーロ圏国債の動向に左右されると見られることから、ECBが市場 の期待する追加緩和策を講じなければ失望売りが広がり、利回りが上昇するリスクがある 。 ショイブレ独財務相はブルームバーグとのインタビューで、ECBがデフレに対し用 い得る手段はなく、金融政策の措置は尽きたとの見解を示した。また市場の流動性は過度 に高い可能性があると述べた。 午後の取引で、米指標10年債 は2/32高。利回りは2.33%をつ けた。 英国が国際テロ警戒レベルを2番目に高い「シビア」に引き上げたことで、米国債へ の質への逃避が広がったほか、月末要因の持ち高調整の買いも相場を支援した。 来週9月5日には8月の米雇用統計が発表されるが、ECB理事会とウクライナ問題 などの地政学リスクが来週も相場に大きな影響を与えそうだ。 Tボンド先物9月限 は6/32安の141─17/32。 Tノート先物9月限 は2.50/32安の126─10.5/32。 <ドルスワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 22.50 (+1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 22.50 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 14.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 15.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -1.50 (unch)