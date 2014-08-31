UPDATE 1-ＩＭＭ通貨先物、投機筋のドル買い越しが引き続き増加

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(内容を追加しました) ［２９日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨 先物の非商業（投機）部門の取組（８月２６日までの週）によると、投機筋のドルの買い 越し幅が前週に引き続き増加し、２年超ぶりの高水準となった。米経済指標が好調でドル への強気の見方が広がった。 ドルの主要６通貨（円、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対 する取組高は３２９億２０００万ドルの買い越し。前週は３０４億ドル買い越しだった 。 一方、ユーロショートは２０万４６４６枚に増加した。市場では、欧州中央銀行（Ｅ ＣＢ）がユーロ圏経済を支援するため、近く一段の刺激策を打ち出すと予想されている。 ＩＭＭ通貨先物の非商業（投機）部門の取組は以下のとおり。 円 26Aug2014 week Prior week Long 19,512 17,976 Short 122,403 105,247 Net -102,891 -87,271 ユーロ 26Aug2014 week Prior week Long 53,989 56,774 Short 204,646 195,599 Net -150,657 -138,825 ポンド 26Aug2014 week Prior week Long 71,002 72,230 Short 55,535 58,943 Net 15,467 13,287 スイスフラン 26Aug2014 week Prior week Long 7,466 6,174 Short 20,505 21,666 Net -13,039 -15,492 カナダドル 26Aug2014 week Prior week Long 38,522 41,844 Short 32,859 34,563 Net 5,663 7,281 豪ドル 26Aug2014 week Prior week Long 71,658 65,747 Short 29,720 29,173 Net 41,938 36,574 メキシコペソ 26Aug2014 week Prior week Long 71,680 56,207 Short 35,010 43,800 Net 36,670 12,407 ニュージーランドドル 26Aug2014 week Prior week Long 16,405 16,796 Short 4,564 4,764 Net 11,841 12,032
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