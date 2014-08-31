〔今週の主要材料〕海外市場

［東京 １日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時 間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【９月１日―５日の海外経済指標】 １日（月） 0100 中国：8月製造業ＰＭＩ（国家統計局） 51.2 51.7 0145 中国：8月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 0600 独：第2・四半期ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） （前期比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 0.8 （速報値） 0800 ユーロ圏：8月製造業ＰＭＩ改定値 （指数） N/A 50.8 （速報値） ２日（火） 0130 豪：第2・四半期経常収支（連邦統計局） （１０億豪ドル） -14.00 -5.7 0545 スイス：第2四半期ＧＤＰ 0900 ユーロ圏：7月生産者物価指数（統計局） （前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A -0.8 1345 米：8月製造業ＰＭＩ改定値 （指数） N/A 58.0 （速報値） 1400 米：8月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） （指数） 56.9 57.1 1400 米：7月建設支出（商務省） （前月比、％） 0.8 -1.8 ３日（水） Time Unknown 米：8月自動車販売台数 0100 中国：8月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） 0130 豪：第2・四半期ＧＤＰ（連邦統計局） （前期比、％） 0.3 1.1 （前年比、％） 3.0 3.5 0145 中国：8月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 0800 ユーロ圏：8月総合ＰＭＩ改定値 （指数） N/A 52.8 （速報値） 0800 ユーロ圏：8月サービスＰＭＩ改定値 （指数） N/A 53.5 （速報値） 0900 ユーロ圏：7月小売売上高（統計局） （前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 2.4 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1400 米：7月製造業新規受注（商務省） （前月比、％） N/A 1.1 1400 米：7月米耐久財受注改定値（商務省） （耐久財受注／前月比、％） N/A 22.6 （速報値） ４日（木） Time Unknown 米：8月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） 0130 豪：7月小売売上高（連邦統計局） （前月比、％） 0.4 0.6 0130 豪：7月貿易収支（連邦統計局） （１０億豪ドル） -1.520 -1.683 0600 独：7月鉱工業受注（経済技術省） （前月比、％） N/A -3.2 1130 米：8月米企業人員削減数（チャレンジャー社） （1000人） N/A 46.887 1215 米：8月全米雇用報告（ＡＤＰ） （増減、1000人） 208 218 1230 米：7月貿易収支（商務省） （10億ドル） -42.0 -41.5 1230 米：第2・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省） （労働生産性／前期比、年率％） 0.6 0.6 （単位労働コスト／前期比、年率％） 2.5 2.5 （速報値） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1345 米：8月総合ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 58.8 （速報値） 1345 米：8月サービスＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 58.5 （速報値） 1400 米：8月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） （総合指数・ＮＭＩ） 57.8 58.7 （景気指数） N/A 62.4 ５日（金） 0600 独：7月鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） N/A 0.3 0900 ユーロ圏：第2四半期ＧＤＰ改定値（統計局） （前期比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 0.7 （速報値） 1230 米：8月雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、1000人） 210 209 （民間部門雇用者数増減、1000人） 200 198 （失業率、％） 6.1 6.2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【９月１日―６日の海外経済指標の海外行事予定】 １日（月） Time Unknown ブレッド戦略フォーラム（２日まで、スロベニア・リュブリャナ） 欧州と世界が直面 する問題について討議。欧州各国の首脳級・外相らが参加 日・中・韓自由貿易協定（ＦＴＡ）交渉会合（北京、５日まで） 環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）首席交渉官会合（ハノイ、１０日まで） ＜休場＞米（レーバーデー）、マレーシア（独立記念日（8月31日）の振り替え） ２日（火） Time Unknown ブラジル：中銀金融政策会合（３日まで） 0430 豪：中銀理事会（金利発表） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ３日（水） Time Unknown 英：中銀金融政策委員会（４日まで） 米：8月自動車販売台数 オバマ米大統領がバルト３国首脳と会談（エストニア） 0320 豪：スティーブンス中銀総裁が昼食会で講演（アデレード） 1400 カナダ：中銀金利決定 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1800 米：地区連銀経済報告 ４日（木） Time Unknown 米：8月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） Time Unknown ブラジル：中銀金利決定発表 （現地時間３日） 北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）首脳会議（英ウェールズ、５日まで） 世界保健機関（ＷＨＯ）がエボラ熱対策で専門家会合（ジュネーブ、５日まで） 印・豪首脳会談（デリー） 0730 スウェーデン：中銀金融政策発表 1100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 1145 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） 1230 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：財務省３年・１０年・３０年債入札条件 1630 米：メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演（ピッツバーグ） 2215 米：パウエルＦＲＢ理事が講演（ニューヨーク） ５日（金） 0015 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（ダラス） 0100 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（モンタナ州ヘレナ） 1400 メキシコ：中銀金利発表 1945 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が講演（ボストン） ６日（土） 1415 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（米フロリダ 州アメリアアイランド） ７日（日） 特になし ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━