ロイター（米）国際分散投資戦略8月調査＝北米株の比率3年ぶり高水準

[29日 ロイター] - ロイターが米国の機関投資家を対象に実施した8月の国際分散投資戦略調査 では、株式の推奨保有比率が前月から横ばいだったものの、北米株の比率は少なくとも3年ぶりの高水準と なった。 調査は8月12―28日に米国の機関投資家12社を対象に行った。 8月の米株式市場は、景気回復や雇用の順調な拡大を背景に上昇。S&P総合500種指数 は終 値で初めて2000を上回った。ドル指数も1年超ぶりの高水準を付けた。 米連邦準備理事会(FRB)の最初の利上げは引き続き来年第2・四半期と予想され、機関投資家は株 式市場の上昇基調はしばらく続くとみている。 8月調査で株式全体の推奨保有比率は56.1%と、前月から変わらず。キャッシュは4.9%と6年 ぶりの高水準だった。一部機関投資家は、米欧とロシアで制裁合戦の様相を呈しているウクライナ情勢が調 査結果に影を落としたと指摘した。 アメリプライズ・ファイナンシャルのシニア投資ストラテジスト、デビッド・ジョイ氏は「好ましい影 響の一部が懸念を帳消しにしてのではないかと思う。米株市場には引き続き一定の上昇モメンタムがあるよ うだ。それが、アロケーションの変化を乏しくしていると考えられる」と述べた。 米・カナダの株推奨保有比率は69.6%から69.7%に上昇。ユーロ圏株は13.3%。5月の1 5.3から2%ポイント低下している。一方で、欧州中央銀行(ECB)の追加緩和観測を背景にユーロ圏 債券の推奨保有比率は10.6%から10.9%に上昇した。 ロシア株が含まれるアジア株(除く日本)の比率は5カ月連続で低下した。 調査の詳細は以下の通り。 <アセット・アロケーション>[%] Equity Bonds Cash Prop Alt Aug'14 56.1 34.1 4.9 1.5 3.4 July 56.1 34.1 4.9 1.5 3.4 June 56.2 34.1 4.7 1.5 3.5 May 56.5 34.6 4.0 1.5 3.5 Apr 56.3 34.8 4.0 1.4 3.5 Mar 56.0 35.3 4.1 1.3 3.3 Feb 56.2 35.5 3.7 1.3 3.3 Jan'14 56.4 35.2 3.8 1.2 3.3 Dec'13 56.3 35.2 4.1 1.2 3.2 Nov 56.4 35.1 3.8 1.3 3.6 Oct 55.9 35.6 3.8 1.2 3.5 Sept 56.1 35.5 3.5 1.3 3.6 Aug 56.5 35.1 3.6 1.2 3.6 <グローバル・エクイティ・ファンド・アロケーション>[%] US/ EURO EMG. JAPAN ASIA LAT AFR & CAN UK ZONE EURP EX-JP AM MDEST OTHERS Aug'14 69.7 4.0 13.3 2.9 3.9 2.8 1.6 0.9 0.9 July 69.6 4.0 13.3 3.1 3.7 2.9 1.5 0.9 1.0 June 67.5 4.0 13.9 3.2 4.3 3.7 1.6 0.8 1.1 May 66.0 3.7 15.3 2.8 4.6 4.0 1.5 0.7 1.4 Apr 66.2 3.8 15.4 2.7 4.7 4.1 1.5 0.7 1.0 Mar 67.2 3.8 14.7 2.6 4.6 4.0 1.5 0.7 0.9 Feb 66.8 3.8 15.2 2.5 4.6 3.9 1.5 0.7 0.9 Jan'14 66.3 4.0 14.6 2.6 4.9 4.1 1.5 0.7 1.3 Dec'13 66.8 3.4 14.3 3.4 4.9 4.0 1.5 0.7 1.1 Nov 67.4 4.1 13.9 2.6 4.8 4.1 1.5 0.7 1.0 Oct 67.4 4.1 14.2 2.1 4.9 4.2 1.5 0.7 1.0 Sept 66.5 4.8 13.3 2.2 5.7 4.2 1.3 0.6 1.4 Aug 67.3 4.8 12.7 2.1 5.9 4.1 1.4 0.6 1.1 <グローバル・ボンド・ファンド・アロケーション>[%] US/ EURO EMG. ASIA LAT AFR & CAN UK ZONE EURP JAPAN EX-JP AM MDEST OTHERS Aug'14 71.4 2.8 10.9 4.2 3.7 2.9 1.8 0.9 1.5 July 71.9 2.8 10.6 4.2 3.3 3.0 1.9 0.9 1.5 June 71.6 2.9 10.5 4.2 3.2 3.0 2.0 0.9 1.7 May 66.8 3.3 13.1 3.7 6.6 2.6 1.7 0.8 1.5 Apr 67.0 3.3 13.1 3.5 6.6 2.6 1.8 0.8 1.5 Mar 66.4 4.1 13.2 3.0 7.0 2.2 1.9 0.8 1.5 Feb 66.5 4.1 13.2 3.0 7.0 2.2 1.9 0.8 1.5 Jan'14 66.8 4.1 13.2 3.0 7.0 2.2 1.8 0.8 1.3 Dec'13 66.4 4.1 13.3 3.0 7.0 2.2 1.8 0.8 1.5 Nov 64.8 4.4 13.4 3.1 7.0 3.0 1.8 0.7 1.5 Oct 66.6 4.1 12.7 3.5 7.0 2.2 1.8 0.8 1.4 Sept 65.9 4.7 13.5 3.2 7.4 1.7 1.6 0.7 1.4 Aug 65.7 4.7 13.6 3.3 7.5 1.7 1.5 0.7 1.4 <債券ポートフォリオの内訳>[%] Govt. Inv High Other Sec Grade Yield Credit Aug'14 41.4 33.1 11.2 14.3 July 40.6 33.9 11.2 14.4 June 40.4 34.0 11.2 14.4 May 43.3 32.5 11.1 13.1 Apr 42.8 32.2 12.3 12.8 March 45.3 31.0 10.7 13.0 Feb 45.1 30.9 10.9 13.1 Jan'14 44.8 31.0 11.1 13.1 Dec'13 44.6 31.3 11.0 13.1 Nov 44.5 30.3 11.2 14.1 Oct 44.4 30.5 11.5 13.6 Sept 47.5 28.4 11.1 13.0 Aug 46.9 28.9 11.4 12.8 <各資産の投資ウエート> [最もアンダーウエート=マイナス3、中立=0、最もオーバーウエート=プラス3] Equity Bonds Cash Prop Alt Aug'14 1.7 -1.7 0.0 0.4 0.2 July 1.7 -1.7 0.0 0.4 0.2 June 1.7 -1.7 -0.1 0.3 0.4 May 1.2 -1.3 -0.1 0.3 0.4 Apr 1.2 -1.3 -0.1 0.1 0.4 Mar 1.3 -1.2 -0.1 0.0 0.4 Feb 1.3 -1.2 -0.2 0.0 0.4 Jan'14 1.3 -1.2 -0.2 0.0 0.4 Dec'13 1.3 -1.2 -0.2 0.0 0.3 Nov 1.3 -1.2 -0.2 0.0 0.4 Oct 1.3 -1.1 -0.2 0.0 0.4 Sept 1.1 -1.1 -0.3 0.0 0.6 Aug 1.1 -1.2 -0.3 0.0 0.6