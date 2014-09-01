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［ １日 ロイター］ - 主要銀行、証券が公表した対顧客相場は以下のとおり。 BANK USD/JPY EUR/JPY GBP/JPY DATE TIME SOURCE RIC ================================================================================ BTM UFJ 104.13 136.66 172.78 Sep01 09:55 BOA 104.13 136.70 Sep01 09:56 BARCLAYS 104.13 136.70 172.80 Sep01 10:15 BBH&CO 104.13 136.68 172.77 Sep01 09:56 BNP PARIBAS 104.15 136.70 172.80 Sep01 09:58 CITIBANK 104.16 136.68 172.81 Sep01 10:07 DEUTSCHE 104.15 136.70 172.79 Sep01 10:16 GOLDMAN 104.15 136.70 Sep01 10:03 JPM CHASE 104.15 136.69 Sep01 10:13 MIZUHO BK 104.14 136.68 172.79 Sep01 10:03 MORGAN ST 104.13 136.69 Sep01 10:21 STANCHART 104.13 136.70 Sep01 00:55 SHINKIN CTRL 104.13 136.68 Sep01 09:55 SHINSEI 104.15 136.70 Sep01 10:03 SMBC 104.15 136.71 Sep01 09:56 SumitoMitsuiTR ＊ 一部、アップデートされていない銀行のデータがございます。
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