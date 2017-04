8月ロイター国際分散投資戦略まとめ＝株式比率が低下、地政学リスク警戒

[ロンドン 29日 ロイター] - ロイターが米国、日本、欧州、英国の機関投資 家を対象に行った8月の国際分散投資調査では、地政学リスクへの警戒感が高まるなか、 株式の投資比率が低下した。株価は天井との見方も利食いにつながった。調査は8月14 ━26日の間に48社を対象に行われた。 米国、日本、欧州、英国各調査に基づくアセット別投資比率で、株式は50.7%。 2年超ぶりの高水準だった7月の52.5%から低下し、5月以来の低い水準となった。 株式投資を減らした理由としては、ウクライナ危機をめぐるロシアとの緊張の高まり 、中東の不安定さ、さえない欧州経済、米英での金利上昇の可能性などが指摘された。 INGインベストメント・マネジメントのスティーブン・ステヤート氏は「地政学リ スクに加えて、欧州と中国の景気に関しては最近、不透明感が高まっている」と指摘。「 その結果、われわれは先週、株式へのスタンスを低めるべき時と判断した」と述べた。 株式から流出した資金は、市場の動きが荒くなった際に相対的にリスクが低いと考え られるアセットクラスに向かった。その結果、8月のキャッシュ比率は6%となり、7月 の5.6%から上昇した。また、債券の比率は、35.2%から35.9%に上昇した。 各調査の集計の内訳は以下の通り。 <アセット・アロケーション> [%] Equity Bonds Cash Prop Alt Aug 50.7 35.9 6.0 2.2 5.1 July 52.5 35.2 5.6 2.0 4.8 June 51.0 35.6 5.7 2.1 5.6 May 50.8 35.9 5.7 2.0 5.6 Apr 51.0 35.6 6.0 1.8 5.7 Mar 50.2 36.3 6.6 1.9 5.1 Feb 51.1 35.5 6.2 1.9 5.3 Jan'14 51.2 36.0 6.1 1.7 5.0 Dec 50.9 35.8 6.3 1.9 5.2 Nov 51.1 36.3 5.8 1.8 5.1 Oct 50.5 36.7 5.8 1.6 5.5 Sept 50.7 36.6 5.9 1.6 5.2 Aug 50.7 36.5 6.2 1.5 5.1 <グローバル・エクイティ・ファンド・アロケーション> [%] US/ EURO EMG. ASIA LAT AFR & CAN UK ZONE EURP JAPAN EX-JP AM MDEST OTHERS Aug 42.8 10.2 18.1 1.9 15.5 6.4 1.9 0.6 2.6 July 41.0 12.4 18.9 2.2 14.6 6.9 1.7 0.6 1.7 June 42.1 11.9 17.8 2.4 14.7 6.6 1.8 0.5 2.1 May 41.5 11.5 18.4 2.2 14.8 7.0 1.5 0.6 2.7 Apr 42.5 12.1 18.3 1.8 14.9 6.3 1.3 0.6 2.5 Mar 42.3 10.8 19.0 2.0 14.7 6.7 1.4 0.6 2.7 Feb 42.4 10.5 18.9 1.8 14.9 6.0 1.3 0.7 3.5 Jan'14 40.9 10.7 18.6 2.4 15.0 6.8 1.4 0.7 3.6 Dec 40.9 11.1 17.7 2.3 15.2 6.8 1.5 0.7 3.7 Nov 41.7 11.3 17.5 2.0 14.6 7.0 1.4 0.8 3.7 Oct 42.2 10.7 17.7 2.0 14.0 7.2 1.8 0.8 3.7 Sept 41.7 11.3 17.3 1.6 14.8 7.4 1.7 0.7 3.6 Aug 42.9 10.9 16.7 1.7 15.1 6.9 1.8 0.7 3.3 <グローバル・ボンド・ファンド・アロケーション> [%] US/ EURO EMG. ASIA LAT AFR & CAN UK ZONE EURP JAPAN EX-JP AM MDEST OTHERS Aug 38.1 11.5 29.2 2.3 9.7 3.2 1.8 0.5 3.7 July 36.1 13.9 28.3 2.2 10.8 2.9 1.7 0.5 3.6 June 35.5 14.4 29.6 2.2 11.0 2.3 1.9 0.7 2.5 May 35.1 13.4 30.0 2.2 12.7 2.4 1.6 0.6 2.3 Apr 34.6 13.4 30.6 2.0 12.7 2.4 1.6 0.6 2.3 Mar 35.8 13.7 29.0 1.5 11.9 2.4 1.5 0.5 3.8 Feb 34.3 16.1 30.4 1.5 12.0 2.5 1.5 0.4 1.3 Jan'14 35.6 13.9 29.3 1.4 12.2 2.5 1.5 0.5 3.1 Dec 35.3 14.5 29.8 1.6 12.5 2.7 1.6 0.5 1.5 Nov 34.7 14.4 29.1 1.6 12.3 3.0 1.9 0.5 2.5 Oct 35.6 15.2 28.3 1.4 11.6 3.0 1.9 0.6 2.5 Sept 37.5 15.3 27.4 1.4 11.9 3.0 1.2 0.5 2.1 Aug 37.7 15.1 27.5 1.4 12.1 2.9 1.2 0.4 1.8 <債券ポートフォリオの内訳> [%] Govt. Inv High Other Sec Grade Yield Credit Aug 51.7 26.7 10.6 11.1 July 49.7 30.1 11.8 8.4 June 50.2 27.8 11.7 10.2 May 49.8 27.7 12.3 10.3 Apr 49.6 28.8 13.0 8.8 Mar 49.8 28.6 13.4 8.3 Feb 50.8 28.6 12.8 7.8 Jan'14 50.0 28.5 13.6 7.9 Dec 50.8 28.4 13.3 7.6 Nov 50.0 28.6 12.9 8.5 Oct 49.0 29.9 13.3 7.9 Sept 49.9 29.9 12.9 7.4 Aug 50.5 29.2 12.8 7.5 <各資産の投資ウエート> [アンダーウエート=マイナス3、中立=0、オーバーウエート=プラス3] Equity Bonds Cash Prop Alt Aug 1.1 -0.9 0.0 0.2 0.1 July 1.1 -1.0 -0.1 0.2 0.1 June 1.2 -1.0 -0.1 0.2 0.1 May 1.0 -0.9 0.0 0.3 0.1 Apr 0.9 -0.8 0.1 0.1 0.2 Mar 0.9 -0.8 0.1 0.1 0.2 Feb 1.2 -1.0 0.1 -0.1 0.1 Jan'14 1.2 -0.9 0.0 -0.2 0.2 Dec 1.1 -0.9 -0.1 -0.3 0.2 Nov 1.1 -0.7 -0.1 -0.2 0.2 Oct 1.0 -0.6 -0.1 -0.2 0.1 Sept 0.9 -0.8 -0.1 0.1 0.3 Aug 0.8 -0.8 0.1 0.0 0.3