＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ９月２日―９月９日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ２日（火） 0545 スイス：第2四半期ＧＤＰ 0900 ユーロ圏：7月生産者物価指数（統計局） （前月比、％） -0.1 0.1 （前年比、％） -1.1 -0.8 1345 米：8月製造業ＰＭＩ改定値 （指数） N/A 58.0 （速報値） 1400 米：8月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） （指数） 56.8 57.1 1400 米：7月建設支出（商務省） （前月比、％） 1.0 -1.8 ３日（水） Time Unknown 米：8月自動車販売台数 0100 中国：8月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） 0130 豪：第2・四半期ＧＤＰ（連邦統計局） （前期比、％） 0.4 1.1 （前年比、％） 3.0 3.5 0145 中国：8月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 0800 ユーロ圏：8月総合ＰＭＩ改定値 （指数） 52.8 52.8 （速報値） 0800 ユーロ圏：8月サービスＰＭＩ改定値 （指数） 53.5 53.5 （速報値） 0900 ユーロ圏：7月小売売上高（統計局） （前月比、％） -0.4 0.4 （前年比、％） 0.9 2.4 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1400 米：7月製造業新規受注（商務省） （前月比、％） 11.0 1.1 1400 米：7月米耐久財受注改定値（商務省） （耐久財受注／前月比、％） N/A 22.6 （速報値） ４日（木） Time Unknown 米：8月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） 0130 豪：7月小売売上高（連邦統計局） （前月比、％） 0.4 0.6 0130 豪：7月貿易収支（連邦統計局） （１０億豪ドル） -1.510 -1.683 0600 独：7月鉱工業受注（経済技術省） （前月比、％） 1.5 -3.2 1130 米：8月米企業人員削減数（チャレンジャー社） （1000人） N/A 46.887 1215 米：8月全米雇用報告（ＡＤＰ） （増減、1000人） 220 218 1230 米：7月貿易収支（商務省） （10億ドル） -42.2 -41.5 1230 米：第2・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省） （労働生産性／前期比、年率％） 0.5 0.6 （単位労働コスト／前期比、年率％） 2.5 2.5 （速報値） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （8/30までの週、1000件） 300 298 1345 米：8月総合ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 58.8 （速報値） 1345 米：8月サービスＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 58.5 （速報値） 1400 米：8月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） （総合指数・ＮＭＩ） 57.5 58.7 （景気指数） N/A 62.4 ５日（金） 0600 独：7月鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） 0.3 0.3 0900 ユーロ圏：第2四半期ＧＤＰ改定値（統計局） （前期比、％） 0.0 0.0 （前年比、％） 0.7 0.7 （速報値） 1230 米：8月雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、1000人） 225 209 （民間部門雇用者数増減、1000人） 208 198 （失業率、％） 6.1 6.2 ８日（月） Time Unknown 中国：8月貿易統計（税関当局） 輸出（前年比、％） 10.7 14.5 輸入（前年比、％） 0.2 -1.6 貿易収支（10億ドル） 48.7 47.3 0600 独：7月貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） N/A 162 1900 米：7月消費者信用残高（ＦＲＢ） （前月比増、10億ドル） N/A 17.26 ９日（火） 0645 仏：7月貿易収支（税関） （10億ユーロ） N/A -5.4 0830 英：7月鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 1.2 0830 英：7月製造業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 1.9 0830 英：7月貿易収支（国立統計局） （10億ポンド） N/A -9.413 1130 米：8月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1400 米：7月求人労働移動調査（労働省） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━