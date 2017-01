UPDATE 2-第2四半期独ＧＤＰ改定値、前期比0.2％減　投資・純輸出が低迷

(情報を追加します) [ベルリン 1日 ロイター] - ドイツ連邦統計庁が発表した第2・四半期の国内 総生産(GDP)改定値は前期比0.2%減、前年同期比0.8%増だった。 いずれも速報値から修正はなかった。 マイナス成長に陥るのは約1年ぶり。投資と純輸出の低迷が響いた。 ポストバンクのエコノミスト、ティーロ・ハイドリヒ氏は「第1・四半期が好調だっ ため、第2・四半期にその反動が出た。第3・四半期は緩やかなプラス成長に戻るとみて いるが、(ウクライナ情勢など)不透明要因には事欠かない」と述べた。 総設備投資は前期比2.3%減、建設投資は4.2%減。冬季が温暖だったことから 第1・四半期に建設活動が拡大した反動もあった。 機器設備投資は0.4%減少。ハイドリヒ氏は、ウクライナ情勢や対ロシア制裁が影 響した可能性があると指摘している。 ドイツ経済のけん引役となってきた対外貿易の寄与度はマイナス0.2%ポイントだ った。ハイドリヒ氏は「ウクライナ情勢と対ロ制裁を背景に、今後輸出が多少伸び悩む可 能性がある」と指摘している。 一部では、第3・四半期の経済成長も伸び悩むとの見方が出ている。IFO経済研究 所は第3・四半期の経済成長率が「ゼロに近い」水準になると予想。DIW経済研究所は 景気後退のリスクを指摘している。 内訳は以下の通り。 (単位:特記以外は%) 変化率 Q2 2014 vs Q1 2014 vs Q1 2014 Q4 2013 GDP伸び率 -0.2 +0.7 民間消費 +0.1 +0.8 政府消費 +0.1 +0.4 総設備投資 -2.3 +2.9 機器設備投資 -0.4 +2.1 建設投資 -4.2 +4.1 輸出 +0.9 0.0 輸入 +1.6 +0.5 実質GDPへの寄与度 Q2 2014 vs Q1 2014 vs (%ポイント) Q1 2014 Q4 2013 内需 +0.1 +0.9 民間消費 +0.1 +0.4 政府消費 0.0 +0.1 総設備投資 -0.5 +0.6 機器設備投資 -0.0 +0.1 建設投資 -0.4 +0.4 在庫 +0.4 -0.2 対外貿易 -0.2 -0.2 *前期比の数字は、季節要因と稼働日数調整済み。