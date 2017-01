アジア通貨動向（1日）＝総じて動意薄、ルピアは貿易黒字で下げ縮小

[シンガポール 1日 ロイター] - 1日のアジア新興国通貨は、総じて動意薄の 展開。インドネシアルピアは同国の7月貿易収支が予想に反して黒字となったことから、 下げ幅を縮小した。 この日発表されたインドネシア貿易統計によると、7月は1億2370万ドルの黒字 を回復した。ロイターがまとめた市場予想は3億9000万ドルの赤字だった。 ルピア はこれを受けて下げをほぼ取り戻し、0450GMT(日本時間午 後1時50分)現在で1ドル=1万1695ルピアとなった。前営業日終値は1万168 5ルピアだった。一時は0.3%安の1万1715ルピアまで下げていた。 ただ、トレーダーやアナリストらは、貿易黒字によってインドネシア経済への懸念が 払しょくされたわけではないと指摘する。 その他のアジア新興国通貨は鈍い動き。8月の中国の製造業購買担当者景気指数(P MI)は景気の冷え込みを示す内容だったが、人民元がテクニカルな買いで上昇し、アジ ア株式市場が堅調となったころから、材料視されなかった。 中国国家統計局が発表した8月の中国製造業PMIは51.1となり、2年3カ月ぶ りの高水準だった7月の51.7から低下した。 台湾ドルは一時0.4%高の1米ドル=29.865台湾ドルと、8月13日以来の 高値を付けた。海外金融機関からの需要がみられた。 ただ、輸入業者が決済に向け米ドルを買ったことから、台湾ドルの上値は限定的とな った。 *0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 104.18 104.12 -0.06 Sing dlr 1.2495 1.2488 -0.06 Taiwan dlr 29.872 29.970 +0.33 Korean won 1013.70 1014.00 +0.03 Baht 31.96 31.93 -0.09 Peso 43.59 43.59 +0.01 Rupiah 11695.00 11685.00 -0.09 Rupee 60.49 60.50 +0.01 *Ringgit 3.1500 3.1520 +0.06 Yuan 6.1405 6.1432 +0.04 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 104.18 105.28 +1.05 Sing dlr 1.2495 1.2632 +1.10 Taiwan dlr 29.872 29.950 +0.26 Korean won 1013.70 1055.40 +4.11 Baht 31.96 32.86 +2.82 Peso 43.59 44.40 +1.86 Rupiah 11695.00 12160.00 +3.98 Rupee 60.49 61.80 +2.17 Ringgit 3.1500 3.2755 +3.98 Yuan 6.1405 6.0539 -1.41