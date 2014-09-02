3日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 指定替え：東証１部指定 ディーブイエックス 東証２部から All Day 日銀金融政策決定会合１日目 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２日（火） Time Unknown ブラジル：中銀金融政策会合（３日まで） 0545 スイス：第2四半期ＧＤＰ 0900 ユーロ圏：7月生産者物価指数（統計局） 1345 米：8月製造業ＰＭＩ改定値 1400 米：8月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 1400 米：7月建設支出（商務省） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例 ３日（水） Time Unknown オバマ米大統領がバルト３国首脳と会談（エストニア） 英：中銀金融政策委員会 （４日まで） 米：8月自動車販売台数 米：ＦＲＢが銀行流動性ルールなどの最終案で会合 0100 中国：8月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） 0130 豪：第2・四半期ＧＤＰ（連邦統計局） 0145 中国：8月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 0320 豪：スティーブンス中銀総裁が昼食会で講演（アデレード） 0800 ユーロ圏：8月総合ＰＭＩ改定値 0800 ユーロ圏：8月サービスＰＭＩ改定値 0900 ユーロ圏：7月小売売上高（統計局） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1400 カナダ：中銀金利決定 1400 米：7月製造業新規受注（商務省） 1400 米：7月米耐久財受注改定値（商務省） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1800 米：地区連銀経済報告