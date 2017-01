アジア通貨動向（2日）＝リンギ主導で下落　利食い売りが優勢

[シンガポール 2日 ロイター] - 2日のアジア新興国通貨は下落。マレーシア リンギの下げが目立った。ドルが主要通貨に対して値を上げ、このところ対ドルで上昇し ていたアジア通貨にも利益確定の売りが出た。 東部証券(ソウル)の通貨・債券アナリスト、パク・ユナ氏は「ユーロの下落によっ てドル高が加速していることから、アジア通貨が調整するのはやむを得ない」との見方を 示した。 リンギ はドルにショートカバーが出て下落。トレーダーによると、リンギの ノンデリバラブル・フォワード(NDF) はレバレッジファンド勢の売りに 押された。 韓国ウォン は一時0.2%高の1ドル=1011.1ウォンまで上昇し、 7月10日以来の高値をつけたが、その後は値を消した。海外のファンドによる売りの勢 いが輸出業者の買いを上回った。 ウォンが対円 で8年ぶりの高値となる9.6842ウォンをつけたことか ら、韓国当局による為替介入への警戒感が強まったとの指摘も聞かれた。 フィリピンペソ も国内銀行によるドルのショートカバーを受けて下落した 。市場関係者によると、海外ファンドによるペソ売りも見られた。 *0435GMT(日本時間午後1時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 104.81 104.36 -0.43 Sing dlr 1.2519 1.2497 -0.18 Taiwan dlr 29.908 29.968 +0.20 Korean won 1016.90 1013.10 -0.37 Baht 32.05 31.97 -0.25 Peso 43.62 43.48 -0.33 Rupiah 11735.00 11715.00 -0.17 Rupee 60.61 60.53 -0.14 Ringgit 3.1680 3.1520 -0.51 Yuan 6.1455 6.1428 -0.04 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 104.81 105.28 +0.44 Sing dlr 1.2519 1.2632 +0.90 Taiwan dlr 29.908 29.950 +0.14 Korean won 1016.90 1055.40 +3.79 Baht 32.05 32.86 +2.53 Peso 43.62 44.40 +1.78 Rupiah 11735.00 12160.00 +3.62 Rupee 60.61 61.80 +1.96 Ringgit 3.1680 3.2755 +3.39 Yuan 6.1455 6.0539 -1.49