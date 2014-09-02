〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.025％、6カ月物は0.050％＝財務省

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［ワシントン ２日 ロイター］ - 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財 務省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.025％ 平均落札金利 0.020％ 最低落札金利 0.005％ 利付き債券相当利回り 0.025％ 落札価格 99.993681 最高利回り落札比率 71.72％ カバー（応札倍率） 4.58倍 （単位：ドル） 落札総額 28,000,573,700 応札総額 128,132,583,700 競争入札 27,396,357,000 非競争入札 404,216,700 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年 9月4日 償還日 2014年12月4日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.050％ 平均落札金利 0.045％ 最低落札金利 0.025％ 利付き債券相当利回り 0.051％ 落札価格 99.974722 最高利回り落札比率 11.40％ カバー（応札倍率） 4.79倍 （単位：ドル） 落札総額 24,000,446,300 応札総額 114,893,516,300 競争入札 23,374,157,000 非競争入札 350,289,300 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年9月4日 償還日 2015年5月5日
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