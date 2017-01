米金融・債券市場＝利回り上昇、ＥＣＢ理事会控え利食い売り

[ニューヨーク 2日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時23分 99*01.50=3.1745% 前営業日終盤 100*25.50=3.0840% 10年債 米東部時間16時23分 99*19.50=2.4193% 前営業日終盤 100*08.50=2.3448% 5年債 米東部時間16時23分 99*23.75=1.6856% 前営業日終盤 99*31.75=1.6266% 2年債 米東部時間16時20分 99*30.25=0.5276% 前営業日終盤 100*00.50=0.4921% 2日の米金融・債券市場では、国債利回りが上昇した。欧州中央銀行(ECB)が4 日の理事会で追加緩和策を打ち出すか不透明感が高まるなか、利食い売りが発生した。 また、朝方発表された米経済指標が堅調だったことで、安全資産としての米国債に対 する売り圧力があらためて高まったことも利回り上昇につながった。 終盤の取引で10年債 利回りは20/32安。利回りは2.42%と、 前営業日の2.35%から上昇。30年債 は1─18/32安。利回りは3 .17%と、3.09%から上昇した。米債券市場は1日は祝日のため休場だった。 Tボンド先物12月限 は1─13/32安の138─22/32。 Tノート先物12月限 は17.5/32安の125─7.5/32。 <ドルスワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.00 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 21.00 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 12.50 (-2.00) U.S. 10-year dollar swap spread 12.75 (-2.50) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 (-1.50)