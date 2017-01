UPDATE 2-米金融・債券市場＝利回り上昇、ＥＣＢ理事会控え利食い売り

(表レートを更新しました) [ニューヨーク 2日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時03分 99*00.00=3.1769% 前営業日終盤 100*25.50=3.0840% 10年債 米東部時間17時02分 99*18.50=2.4229% 前営業日終盤 100*08.50=2.3448% 5年債 米東部時間17時04分 99*22.50=1.6873% 前営業日終盤 99*31.75=1.6266% 2年債 米東部時間17時05分 99*30.25=0.5276% 前営業日終盤 100*00.50=0.4921% 2日の米金融・債券市場では、国債利回りが上昇した。欧州中央銀行(ECB)が4 日の理事会で追加緩和策を打ち出すか不透明感が高まるなか、利食い売りが発生した。 市場ではECBがデフレ回避に向け資産担保証券(ABS)の買い入れ実施を決定す る可能性があるとの観測が再度意識されている。ただ、ウェルズ・ファーゴ・プライベー トバンクの世界債券部門責任者のジョージ・ルスナック氏は、「具体的にどのような形の ものになるのか、どのように実施されるのか、さらに将来的にどのように終了させるのか など、現実的な問題が残っている」としている。 また、朝方発表された米経済指標が堅調だったことで、安全資産としての米国債に対 する売り圧力があらためて高まったことも利回り上昇につながった。 マークイットが発表した8月の米製造業購買担当者景気指数(PMI)改定値は2 010年4月以来の高水準、米供給管理協会(ISM)が発表した8月の製造業景気指数 は2011年3月以来の高水準となったほか、商務省発表の7月の建設支出は2008年 12月以来の高水準となった。 バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチの米金利戦略部門責任者、プリヤ・ミスラ氏 は、「8月の経済指標としては初めてのもので、かなり力強かった。米経済に対する信頼 が若干強まった」としている。 市場では5日発表の8月の米雇用統計にも注目が集まっている。ロイター調査では非 農業部門雇用者数は前月比22万5000人増と予想されている。前出のウェルズ・ファ ーゴのルスナック氏は、堅調な内容になれば、米連邦準備理事会(FRB)が2015年 第1・四半期にゼロ金利政策解除に踏み切る可能性が高まるとしている。 終盤の取引で10年債 利回りは20/32安。利回りは2.42%と、 前営業日の2.35%から上昇。30年債 は1─18/32安。利回りは3 .17%と、3.09%から上昇した。米債券市場は1日は祝日のため休場だった。 Tボンド先物12月限 は1─13/32安の138─22/32。 Tノート先物12月限 は17.5/32安の125─7.5/32。 <ドルスワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.00 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 21.00 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 12.50 (-2.00) U.S. 10-year dollar swap spread 12.75 (-2.50) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 (-1.50)