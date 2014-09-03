4日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 All Day 日銀金融政策決定会合（２日目） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1000 原子力規制委員会 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 ５年利付国債（９月債）の発行予定額等（財務省） 1530 黒田日銀総裁会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３日（水） Time Unknown オバマ米大統領がバルト３国首脳と会談（エストニア） 英：中銀金融政策委員会 （４日まで） 米：8月自動車販売台数 米：ＦＲＢが銀行流動性ルールなどの最終案で会合 0800 ユーロ圏：8月総合ＰＭＩ改定値 0800 ユーロ圏：8月サービスＰＭＩ改定値 0900 ユーロ圏：7月小売売上高（統計局） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1400 カナダ：中銀金利決定 1400 米：7月製造業新規受注（商務省） 1400 米：7月米耐久財受注改定値（商務省） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1800 米：地区連銀経済報告 ４日（木） Time Unknown 世界保健機関（ＷＨＯ）がエボラ熱対策で専門家会合（ジュネーブ、５日まで） 北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）首脳会議（英ウェールズ、５日まで） 米：8月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） ブラジル：中銀金利決定発表 （現地時間３日） 0130 豪：7月小売売上高（連邦統計局） 豪：7月貿易収支（連邦統計局） 0600 独：7月鉱工業受注（経済技術省） 0730 スウェーデン：中銀金融政策発表 1100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 1130 米：8月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 1145 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） 1215 米：8月全米雇用報告（ＡＤＰ） 1230 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 1230 米：7月貿易収支（商務省） 1230 米：第2・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1345 米：8月総合ＰＭＩ改定値（マークイット） 1345 米：8月サービスＰＭＩ改定値（マークイット） 1400 米：8月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：財務省３年・１０年・３０年債入札条件 1630 米：メスター・クリーブランド地区連銀総裁が講演（ピッツバーグ） 2300 米：パウエルＦＲＢ理事が講演（ニューヨーク）