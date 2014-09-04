＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ９月４日―９月１１日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ４日（木） Time Unknown 米：8月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） 0600 独：7月鉱工業受注（経済技術省） （前月比、％） 1.5 -3.2 1130 米：8月米企業人員削減数（チャレンジャー社） （1000人） N/A 46.887 1215 米：8月全米雇用報告（ＡＤＰ） （増減、1000人） 220 218 1230 米：7月貿易収支（商務省） （10億ドル） -42.2 -41.5 1230 米：第2・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省） （労働生産性／前期比、年率％） 0.5 0.6 （単位労働コスト／前期比、年率％） 2.5 2.5 （速報値） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （8/30までの週、1000件） 300 298 1345 米：8月総合ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 58.8 （速報値） 1345 米：8月サービスＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 58.5 （速報値） 1400 米：8月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） （総合指数・ＮＭＩ） 57.5 58.7 （景気指数） 61.2 62.4 ５日（金） 0600 独：7月鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） 0.3 0.3 0900 ユーロ圏：第2四半期ＧＤＰ改定値（統計局） （前期比、％） 0.0 0.0 （前年比、％） 0.7 0.7 （速報値） 1230 米：8月雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、1000人） 225 209 （民間部門雇用者数増減、1000人） 206 198 （失業率、％） 6.1 6.2 ８日（月） Time Unknown 中国：8月貿易統計（税関当局） 輸出（前年比、％） 8.0 14.5 輸入（前年比、％） 1.7 -1.6 貿易収支（10億ドル） 40.0 47.3 0600 独：7月貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） N/A 162 1900 米：7月消費者信用残高（ＦＲＢ） （前月比増、10億ドル） N/A 17.26 ９日（火） 0645 仏：7月貿易収支（税関） （10億ユーロ） N/A -5.4 0830 英：7月鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 1.2 0830 英：7月製造業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 1.9 0830 英：7月貿易収支（国立統計局） （10億ポンド） N/A -9.413 1130 米：8月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1400 米：7月求人労働移動調査（労働省） １０日（水） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1400 米：7月卸売在庫（商務省） （前月比、％） N/A 0.3 １１日（木） 0130 中国：8月ＣＰＩ（国家統計局） ０１：３０ＧＭＴ ＊月中国ＣＰＩ（国家統計局） （前年比、％） 2.2 2.3 （前月比、％） 0.4 0.1 中国：8月ＰＰＩ（国家統計局） （前年比、％） -1.2 -0.9 0130 豪：8月雇用統計（連邦統計局） 就業者数増減（前月比、万人） N/A -0.03 失業率（％） N/A 6.4 0600 独：8月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 0.8 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 0.8 （速報値） 0645 仏：8月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） （ＥＵ基準、前月比、％） N/A -0.4 （ＥＵ基準、前年比、％） N/A 0.6 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （9/6までの週、1000件） N/A N/A 1800 米：8月財政収支（財務省） （10億ドル） N/A -95.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━